國民黨台北市議員羅智強先前為拚公投，在凱道夜宿，也到台中替二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒助選。資深媒體人黃暐瀚提及2022年地方選舉時表示，羅智強好像要去高雄選市長。前民進黨立委沈富雄則指出，你要佩服他，在這種情況下，國民黨像羅智強這麼認真的人很少。

《POP撞新聞》廣播節目主持人黃暐瀚12日問到，國民黨台北市長人選，就是蔣萬安了嗎？有沒有其他人選，有人講某人的民調放進來以後，也差不多。沈富雄接著表示，好像是講羅智強。黃暐瀚回說，「他(羅智強)好像要去高雄」。

沈富雄透露，當年他自己跟前總統馬英九還有溝通的時候，常常跟馬英九在講話的時候，羅智強就坐在旁邊，他認為羅智強乖乖的，看不出來有什麼厲害的地方，但是後來羅智強離開馬英九以後，他都調侃羅智強，自從羅智強離開馬英九以後，變聰明了，但是他覺得，現在來看又不聰明了。

沈富雄表示，羅智強不曉得師出哪一門，你要佩服他，在這種情況之下，國民黨像羅智強這麼認真的人很少。因為羅智強都選擇一條很費力、不討好的路，比如夜宿凱道，甚至走路幾百公里。沈富雄舉例說，羅智強不要快活有效的藥，卻去吃很苦的藥、又無效，他覺得好奇怪。