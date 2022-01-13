軍事新聞網站「Breaking Defense」11日報導，目前美國海軍數量最多的主力水面作戰艦勃克級2A批次（Arleigh Burke-class Flight IIA）神盾驅逐艦，即將開始換裝AN/SPY-6(V)4主動相位陣列雷達，以應對中國大陸，俄羅斯等強大威脅。

雷神公司（Raytheon）海軍雷達部門主管史彭斯（Scott Spence）告訴「Breaking Defense」，該公司預計2022年上旬正式獲得美國海軍訂單，為勃克級2A批次生產AN/SPY-6(V)4雷達，以替換該級艦目前搭載的AN/SPY-1D被動相位陣列雷達。雷神2021年12月才獲得價值2.37億美元（約新台幣65.6億元）的合約，用於繼續開發與整合AN/SPY-6雷達。

史彭斯強調，這將使勃克級2A能夠獲得與勃克級第3批次（Flight III）相同的能力，同時迎擊來襲的彈道飛彈與航空機、巡弋飛彈、無人機等空中威脅，且能處理的目標數量「遠超以往」。

與勃克級第3批次搭載的AN/SPY-6(V)1雷達相比，勃克級2A批次將配備的AN/SPY-6(V)4同樣為固定式4面設計，但由於空間、載重、電力供應與冷卻系統等限制，AN/SPY-6(V)1每面安裝37組雷達模組總成（RMA），AN/SPY-6(V)4則減為每面24組。另外，美軍星座級（Constellation-class）神盾巡防艦的AN/SPY-6(V)3則為固定式3面設計，每面僅有9組RMA。

若加上正在建造或已簽署合約的船艦，美國海軍將擁有47艘2A批次、2A批次重啟型（Flight IIA Restart）和2A批次技術插入型（Flight IIA Technology Insertion）的勃克級驅逐艦。史彭斯表示，個別船艦接受升級的時間點，取決於該艦何時進行中壽期性能提升（MLU）；不過消息人士先前曾告訴《國防新聞》（Defense News），美國海軍可能只為部分「2A家族」成員換裝AN/SPY-6(V)4。