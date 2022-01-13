本屆台灣得獎人證嚴法師開示，「慈濟是利益蒼生的慈善團體，為了人間疾苦，走出台灣，走向海外，踏遍世界每一個角落，不只是救濟，拔除他身體的痛與苦，還要淨化人心，引導他開闊、樂觀，解除心靈的苦，回歸清淨的本性。」內地得獎人曹德旺則表示，做一件好事很容易，做一辈子的好事很难，要真正做到「敬天爱人，止于至善」，他想到、讲到、做到。

台灣義大醫療財團法人義大醫院院長杜元坤、財團法人喜憨兒社會福利基金會創辦人蕭淑珍、河仁慈善基金會創會人曹德旺、北京市海淀區山水自然保護中心創始人呂植、甘肅甘露公益中心法人代表趙林、香港庭恩兒童中心創辦人黃何淑英、澳洲華人服務社創社主席潘南弘皆在各自的領域奉行公益、揮灑大愛。獲獎名單揭曉後，鳳凰及全球華人媒體熱烈廣泛報導。

由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦、鳳凰衛視協辦及製作、台灣八大電視、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司、台北科技大學校友總會、香港陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、北京東西方慈善論壇協辦；UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助的「第16屆‧2021愛心獎頒獎典禮」，12月12日(星期日)下午5時在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、台北八大電視分會場、北京鳳凰中心分會場衛星連綫三地同步舉行。典禮的錄影實況已於2021年12月25日(星期六)9:40p.m.於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、香港台同步首播；鳳凰網、鳳凰衛視官方客戶端【鳳凰秀APP】同步首播。

典禮邀請愛心獎終選委員會主席/香港特區政府前律政司司長梁愛詩、香港特別行政區政府民政事務局局長徐英偉、台灣台塑企業集團總裁/台灣工業總會理事長/王詹樣基金會董事長王文淵、吳修齊文教公益基金會董事長林蒼生、吳俊傑慈善公益基金會副董事長/三新紡織股份有限公司董事長吳中和、慈濟基金會執行長顏博文、慈濟傳播人文志業基金會董事蔡堆、新加坡恒一基金公司董事長李伸一、台灣綜合研究院/現代財經基金會董事長黃輝珍、北師大中國公益研究院院長王振耀、老牛兄妹基金會理事長牛犇、中聯辦台務部前部長唐怡源、北京吳建民公益基金會會長施燕華、東西方慈善論壇執行總裁兼CEO王慶泓、北京海鷹脊柱健康公益基金會創辧人劉海鷹醫生、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、鳳凰衛視執行副總裁何大光、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、港澳台灣慈善基金會副主席林俊杰、愛心獎-許曉暉紀念基金創辦人翟普、香港UA亞洲聯合財務總裁張炳煌、港澳台灣慈善基金會暨愛心獎創辦人林添茂等貴賓出席，攜手傳揚愛心。

愛心獎得獎人杜元坤院長(中)，頒獎人鐿鈦科技股份有限公司總裁林寶彰(左)，及 拓凱教育基金會董事長沈文振。(圖/愛心獎)

台塑企業集團總裁王文淵在賀辭中表示，「在社會經濟快速發展的同時，每個不同發展階段，都會伴隨著產生不同的社會問題，導致許多人需要幫助，人人發揮大愛之心，『強助弱，富濟貧』，跨越族群與地域的藩籬，將資源送到需要的地方及需要幫助的人，才能促進社會更和諧。

每位得獎人行善的動機也許不同，但憐憫慈悲的同理心都是相同的。歷屆的得獎人，從扶貧、協助身心障礙及年長者，到深耕教育及生態保育等領域，都有他們無私的足跡，當然本屆亦然，除了助人者獲得精神上的富足外，他們奉獻的故事 傳頌，也感動了更多人加入行善的行列，並帶動社會走向良善的循環。

這兩年全球受到新冠肺炎疫情的影響，社會氛圍變得低迷、緊繃，所幸還有一群富有愛心的人們，在默默付出奉獻，他們的善行就像在黑暗中閃耀的點點星光，當影響的人越來越多，就能匯聚成燦爛星河，在黑暗中增添光彩，為未來注入希望。」

愛心奬得獎人慈濟證嚴法師代表 - 顏博文執行長(中)，由台塑企業總裁王文淵(左)、 慈濟傳播人文志業基金會董事蔡堆(右)頒獎。(圖/愛心獎)

愛心獎終選委員會梁愛詩主席在賀辭中表示，「本屆8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。台灣證嚴法師創立慈濟，迄今援助海內外126國；中國首善曹德旺董事長捐數百億扶貧、救災、環保……台灣杜元坤院長奉獻億元薪金助貧病者，公餘奔赴外島和國外義診，讓杜氏刀法名聞天下。

內地呂植教授的關注對象除了人類，更延伸至其他瀕危物種、愛護地球這個共同家園，真正體現大愛無疆的精神。來自甘肅的趙林則專注助學，讓莘莘學子走出大西北，面向更寬廣的世界。

香港和台灣媽媽黃何淑英、蕭淑珍愛屋及烏，為兒女提供適切輔助，並設立非牟利機構，貼心服務同病相憐者。

本獎再度跨越地域，邁向全球華人，從中甄選第二位海外得獎人 — 澳洲的潘南弘，將助人自助的中華文化傳揚四方。

港澳台灣慈善基金會的愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」

愛心獎得獎人蕭淑珍董事長(中)，由新加坡恒一基金公司董事長李伸一(左)、 現代財經基金會董事長黃輝珍(右)頒獎。(圖/愛心獎)

典禮中，鳳凰衛視主持人田川、陳淑琬、饒祥以、黃橙子、姜聲揚，以及八大電視主持人石怡潔輪流介紹每位得獎人投身慈善的歷程，配合台上熒幕播出的8位得獎人專訪故事短片，彰顯他/她們為社會無私奉獻的精神。

本屆頒獎典禮再度三地連線舉行，故專門為此設計了一個三地舞蹈員同步起舞的環節，在考驗專業舞者的協調能力和合拍度之餘，更精彩呈現三地同步的劃一、諧和絕倫的獨特節目，贏得現場持續的掌聲。

香港得獎人黃何淑英成立的庭恩兒童合唱團成員、有語言障礙的小朋友獻唱，以充滿童趣的美妙旋律，帶出表演嘉賓、男女高音歌唱家陳晨、鄺勵齡合唱的《Simple Gifts》 (中文譯名: 簡單的禮物)讚美詩樂曲，以質樸悠揚的鄉村歌謠表達謝意。

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得獎人的愛心事跡：

(1)證嚴法師

第16屆得獎人（台灣）

大哉慈濟

1966年在台灣花蓮創立「佛教克難慈濟功德會」，秉持「無緣大慈、同體大悲」精神，帶領全球慈濟人「走在最前，做到最後」，展現佛教的慈善力量。開展「慈善、醫療、教育、人文」四大志業，加上「國際賑災、社區志工、骨髓移植、推動環保」為八大法印。將建院、興學育才、蓋大愛屋等公益項目，由台灣擴展至全球。一方有難十方馳援：汶川地震、南亞海嘯、日本311強震及菲律賓海燕風災等，慈濟志工即時送暖。2021慈濟55周年慶，志工遍布66個國家和地區，迄今援助126國。

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(2)杜元坤

第16屆得獎人（台灣）

杏林聖手

高雄義大醫院院長、神經顯微重建手術權威，以「杜氏刀法」聞名全球，自創「臂神經叢手術」助無數病患免於癱瘓或截肢。

大學期間，讀德蘭修女傳深受感動，立志助人。1990年當主治醫師後，固定捐出一半薪水，總捐款逾1億新台幣。常為患者付醫療、住院、看護等費用。去年大病一場，更感人生無常，決定身後財產全捐做公益。

除了門診、開刀，杜院長假日皆去義診，不管是離島或海外，如印度、薩爾瓦多等27個國家，都有其熱心奉獻的足跡。

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(3)蕭淑珍

第16屆得獎人（台灣）

憨兒慈母

因為女兒腦性麻痺，26年前創立喜憨兒基金會，透過成立烘焙屋等友善職場、導入產業經營模式，有效減少對政府及捐款的依賴，在憨兒就業與社會參與中推動革新。本着「終生教育、終生照顧」的理念，培養一技之長，激發憨兒的潛能以利融入社會，扭轉對障礙者的偏見，為社會開創一股新經濟力量，陪伴憨兒由「資源使用者」轉為「資源創造者」，成為永續經營典範。並依據生命階段的不同需求，創建天鵝堡，構築生活、就業、健康、終老等藍圖，讓憨兒們獲得妥善照顧。

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(4)曹德旺

第16屆得獎人（內地）

中國首善

福耀集團創始人、董事長；河仁慈善基金會捐助人、第一理事長。

身體力行投身公益，1983年至今向社會捐贈160億元人民幣，範圍涉及救災、扶貧、助困、教育、文化等；2021年計劃再捐100億建福耀大學，作育科技人才。

2011年捐出3億股票成立基金會，十年來資助242個慈善專案，惠及十多省，2020年公益支出為15.86億元。

2019年國務院扶貧開發領導小組授予「全國脫貧攻堅奉獻獎」、2020年獲「全國抗擊新冠肺炎疫情民營經濟先進個人」 等榮譽，被譽為：中國企業家精神的代表和真正的中國首善。

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(5)吕植

第16屆得獎人（內地）

大自然守護者

從事大熊貓、雪豹等瀕危野生動物的保護和研究。其慈善行動有三：

1.為野生動物、自然和生態代言。促建保護區、修法和政策改善；

2.支援青藏高原和西南山區生物多樣性熱點鄉村社區之可持續發展；

3.支持草根環保NGO，探討應對氣候變化和生態危機的解決方案。

2007年創立山水自然保護中心，示範人與自然和諧共存之道；

2008年創立北大自然保護與社會發展研究中心，專注政策研究和領導力培養。

獲環保部「全國環境保護傑出貢獻獎」、中國女科技工作者協會「社會服務獎」。

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(6)趙林

第16屆得獎人（內地）

傳愛大西北

生長在西北農村。2003年創辦西部愛心公益網，從初創時3個志願者發展到現在的8萬多名志願者，救助的孩子從10個到3萬多人，截至2019年，資助的孩子中有170多名大學畢業，並有60多名工作後參與公益，從當初的受助者變成資助人和志願者。

19年來共資助30116名孩子。2010年起，網站設立相關專項公益專案，覆蓋全國各省市，建立27個工作站。現階段和貴州、寧夏團省委、甘肅省委網信辦、新疆團省委及青海紅十字會、廣東省丹姿慈善基金會聯合開展音樂合唱團、愛心電教室、環境保護治理等公益項目。

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(7)黃何淑英

第16屆得獎人（香港）

非牟利言語治療先驅

獨子庭恩患有語言障礙，經言語治療後變得快樂自信，惜5歲時不幸離世。2004年創立全港首間非牟利言語治療機構「庭恩兒童中心」，服務16歲以下貧困兒童，並開設社會企業，將盈利全撥作經費。將生命的傷痛，化為助人的動力，讓無數患有語言障礙的貧困兒童獲得治療；更以過來人經歷，陪伴家長走過艱難日子，重懷希望。十多年來，中心治療近4000名兒童，曾经有3年中心每月服务460名孩子。位於深水埗和沙田的中心現時服務250多名兒童，亦為中心家長提供支援，與家長一起同行。

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(8)潘南弘

第16屆得獎人（海外）

華人之光

新加坡出生，1970年負笈澳洲，獲新南威爾士大學一等榮譽工程學位。1981年創立華人服務社，為創社主席兼義務執董。40年來發展成全方位非牟利慈善機構，團隊共450人，涵概托兒、居家護老、高齡頤養院、殘障、中華文化教育及東亞裔新移民定居等多元文化社區服務，每週逾4000家庭受惠。2006年為協助弱勢人士遇襲失明，仍努力學習使用特殊電腦軟體處理社務，為弱勢團體籌款、向政府表達意見、弘揚多元民族互助友愛精神，1997年獲澳洲政府OAM勳銜、2007年獲新州州長梅光達社區服務終身成就獎。

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愛心獎創辦人林添茂表示，「愛心獎創辦時，我就做了20年的規劃，由香港啓航、延伸到台灣、內地、全球華人地區，我們將按計劃：2025年第20屆起，全球不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模，感恩大家的支持。」

過去16載，愛心獎以香港為基地，兩岸共選慈善楷模，用愛心、公益把兩岸四地及全球華人社會連結起來，共融發展。第17屆．2022愛心獎即將啓動，請大家鼓勵全球華裔慈善家踴躍報名參與甄選。

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