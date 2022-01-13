近日有網友Po出一張疑似外籍移工的薪資單，只見所有項目加起來，該名移工的月薪竟高達6.2萬，引起網友們熱烈討論，有網友看到後，曬出過去在澳洲的優渥薪資單與超佛工時，但他也透露，自己回台兩年半，不知道要做什麼一直耍廢，「台灣的雇主都好棒棒，我就是眼高手低。」

該名網友在《PTT論壇》上發文分享過去在澳洲工作的薪資待遇與工時，他說：「本魯在澳洲工作一年稅前收入約澳幣5.6萬（約新台幣111萬），實際工時大概是工作9個月，扣掉回台休假等申請二簽2個月、聖誕節和其他零星的假算1個月，平均每周不到4天，每天工作含午休8小時。」

對此，網友紛紛留言表示，「我也好嚮往阿...QQ」、「我也好嚮往，我就魯蛇出不去，嗚嗚」、「在沖繩領15萬日幣好過台灣22K，很後悔愛台灣愛了40年沒覺悟」、「台灣人笑貧不笑娼，笑你撿牛屎根本是羨慕吧。」

優於台灣的收入讓原Po直呼，「好想就這樣待著不回台灣」，然而他也在留言處透露，自己回台兩年半，還不知道要做什麼一直耍廢，「台灣的雇主都好棒棒，我就是眼高手低，台灣有台灣的玩法，外商來台灣自動同化。」