控制體重是維持健康的要件，但許多人採取的手法過於激進偏頗，反而對身體造成重大甚至難以彌補的危害。榮新診所副院長康宏銘表示，近日就有患者因噁心、嘔吐、意識模糊而被緊急送醫，診療之後發現患者是「酮酸中毒」的受害者。

康宏銘醫師指出，曾收治一名35歲女性，無慢性病史，因為生產後體重增加想減重，採行藥物減重合併嚴格斷食。兩周後出現噁心、嘔吐、腹痛，後因意識模糊由家人送醫，診斷為酮酸中毒併發脫水性休克。

●這些症狀要當心 酮酸中毒危及生命

酮酸中毒的症狀包括噁心、嘔吐、脫水、呼吸有水果味、發燒、意識模糊、低血壓、休克等。常發生於糖尿病患血糖控制不佳或自行減少胰島素用量時。

一般人用偏頗方式減重、減少攝取特定食物、大量飲酒、服用減肥藥物、有慢性肝臟疾病等，也有可能發生。

●健康減重需雙管齊下！飲食與運動缺一不可

康宏銘醫師強調，健康的減重應從飲食及運動著手。一般健康成人若想健康減重，每週最好至少進行5次、每次30分鐘以上的中強度有氧運動，如慢跑、游泳等，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。

至於飲食上，首推均衡飲食，盡量避免精製醣類，但還是要有適量的碳水化合物，並補充足夠的水分。如果真想進行間歇斷食，可從溫和的1212間隔飲食或168斷食開始。

要特別注意的是，如果正進行藥物減重，或是本身是糖尿病患者，想試試間歇性斷食前，一定要充分諮詢醫師。由於糖尿病患者是酮酸中毒的高危險群，一旦引發，嚴重者甚至會昏迷或是休克死亡。因此定時量測血糖、正確使用胰島素治療、適當的水分補充，都可以避免糖尿病酮酸中毒的危機。