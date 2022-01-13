紀錄高雄市建設軌跡、介紹人文歷史特色與都市景觀的《高雄畫刊》，自1980年1月創刊至今，已經走過40個年頭，儘管期間穿上過《高雄款》、《樂高雄》等外衣，但關懷市民關心的大小事，用文字、鏡頭記錄城市生活點滴的報導初衷始終不改，從2022年起，《高雄畫刊》回顧過往精彩報導同時展望未來，像一位老朋友持續陪伴在讀者身邊。

《高雄畫刊》完整記錄並呈現了不同時代下，城市的風貌與人文轉變，牽動老高雄人到新高雄人的在地情感與時空記憶。(攝影/張晉瑞)

穿越時間光廊 屬於市民的生活刊物

迎接嶄新的2022年到來，《高雄畫刊》以熟悉的身影，再度重回到市民眼前，此次回歸不僅可從文字閱讀高雄，更將現代閱讀視覺化的趨勢，輔以動態的影像，捕捉讀者眼球，跳脫文字描述的框架，直接帶讀者親臨報導的活動現場，或是以聲音重現訪問，讓閱讀變得可親、具有互動性，令讀者耳目一新。

不管是搭乘高雄捷運、輕軌，或是在醫院等候看診，到各行政區洽公，或是走逛書店、在駁二藝術特區、歷史博物館等藝文中心參觀時，經常可在服務台前或展示櫃上，看到一本滿載高雄情報的刊物，網羅產業、藝文、休憩等多元主題，帶來最新鮮精彩的高雄事。

1980年《高雄畫刊》創刊，早期由新聞處製作發行，內容以市政要聞為主。從封面可以看到40年前愛河的風光和今日大不相同。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

高雄畫刊記錄高雄城市發展軌跡

回顧《高雄畫刊》的歷史，1979年高雄市改制為院轄市，隔年市府開始著手編印市政刊物《高雄畫刊》，藉由豐富的圖文報導與記載，聚焦市民所生活的城市和人文議題。這本高雄市歷史最悠久和經典的市政出版品，期間橫跨10位市長，累積發行將近350期，像是幫城市寫日記一樣，記錄下40年來高雄的前世今生，翻閱過往畫刊，隨著文字情境與記錄城市人文風土的圖片精彩回顧，似乎也搭上了時光機，看見城市的歷史與蛻變。

《高雄畫刊》的創刊號，封面是40年前的疏落整齊的市容，當時愛河畔還沒有成蔭綠樹，市中心也不見錯落高樓，而是一片疏落有致的南國風光。畫刊發行內容還是以市政建設為主，間或報導市內節慶活動。後來隨著解嚴後政黨輪替，社會風氣日益開放，編輯焦點逐漸轉移到市民生活，從早期官員視察紀錄，變成平易近人的休閒雜誌，港都的藝文活動、產業重要話題，一直到過年節慶的年菜專題、在地工藝家等主題故事，就像是高雄市民的好鄰居，共同關心市民生活周邊的大小事。

從歷年刊物封面也可看得出內容調性的轉變，從高雄的市容與官員參訪圖片，演變為以人物為主題，可見隨著民主意識抬頭，畫刊內容也由高雄人當家作主。翻開雜誌內頁中一幅幅老照片，高雄的往日光陰和城市進展彷彿歷歷在目，沿岸還是一片平坦的愛河風光，興建中的高雄文化中心，新居落成的四維國宅、道路整建等都被忠實紀錄，已成絕響的圖片，讓市民封存的回憶在圖片中再次被喚醒。

2001年台灣燈會第一次南下至高雄舉行，從當期《高雄畫刊》中可以一窺燈會的盛況，並見證市容的變化。(攝影/張晉瑞)

翻閱《高雄畫刊》 看見高雄美好進步

回顧港都歲月，從跨越40年的畫刊中，可見到愛河在歷任市長努力下，是如何經過整治疏浚，一步步從受到污染的河川變成現在綠意盎然生機處處、市民們休憩觀光的親水綠帶。2002年的燈會專刊，這是台灣燈會第一次走出台北，來到高雄的愛河畔，以「元宵的愛河正在發光」為標題，詳實的文字與圖片，記錄河面與海上的璀璨燈火，是如何點亮高雄不夜城，輝映燦爛的海上首都。同樣20年前，高雄車站配合鐵路地下化遷移，帝冠式屋頂的高雄車站暫時功成身退，這些年來高雄捷運、輕軌陸續落成通車，鐵道也在去年變身為以藝術妝點的樂活綠色廊帶，老高雄車站又再次「回家」重回城市中軸線。此外，畫刊中更記錄高雄宣布縣市合併，以及市港合一的重要時刻，對比今昔寫真，讓人驚喜，這些年來城市風貌的起飛轉變，高雄真的變得不一樣了。

建於日本時代的高雄車站肩負南部運輸的重責，經歷鐵路地下化等工程後，20年後重回市民眼前，從歷年畫刊中可見老車站的前世今生。(攝影/張晉瑞)

英國哲學家法蘭西斯‧培根曾說「知識就是力量」，閱讀可以獲取知識，知識是與時俱進的力量，時代變化下，城市與人們也持續不斷地往前，在智慧時代，畫刊採用網路與紙本同時刊行的形式，讀者既可以翻閱紙張感受字裡行間，亦可隨時隨地拿起手機、透過電腦掌握城市消息。在新年度開端之際，《高雄畫刊》回歸初心改版登場，希望讀者握著這把時代之鑰，開啟未來與高雄共同成長之門，藉由一篇篇持續關於城市與生活美好的故事，看見高雄城市進步的力量。

本文作者：李瑰嫻