2022台灣開春最大盛會，首推重磅重返高雄的台灣燈會。璀璨燈光聚焦20年轉型有成的港都高雄，愛河灣及衛武營雙主場結合城市景觀，帶來「陸海空」全方面匯演，展場面積不僅為歷年最大，更拉長辦理期程分流人潮，要帶給觀眾奇幻又難忘的燈光饗宴。

全台聖誕主燈，在愛河灣絕美綻放。 (攝影/劉元經)

提前感受震撼 耶誕主燈暖場送上祝福

為讓民眾有感迎接2022新的一年到來，高市府特地從去年12月23日起，於高雄流行音樂中心點亮聖誕主燈，超巨大穿透天空的光束，構成光彩奪目的聖誕樹，以光影翻轉了傳統耶誕的過節想像，加上音樂節奏的臨場震撼，讓民眾有不同的聽覺與視覺感受。

「2022台灣燈會會前會在高雄-聖誕主燈」跨界邀請重量級藝人演唱會指定燈光設計「鹿米工作室」、本次建置愛河智慧燈光的「燈光詩人」賴雨農設計師及第32屆金曲獎多項大獎得主的張德銘先生創作音樂，運用聖誕元素，將愛河灣的夜晚照亮的光彩動人，反應十分熱烈，最後耐不住市民敲碗，還於跨年夜加碼演出。

愛河燈區橋梁燈光與水岸光環境相互輝映、光點成河，開創智慧城市燈光美學新概念，打造最具魅力的港都光影表情。 (攝影/Carter)

雙主場必看亮點

台灣燈會首次登場高雄，是2002年在愛河畔點亮燈光，讓愛河之美被臺灣與世界看見。2022年「台灣燈會在高雄」利用5G智慧科技設計數位燈光美學，360度的城市造光運動，帶來有別於以往台灣燈會的美感新體驗。

走進愛河灣展區，利用最先進的LED 燈光技術及燈控系統，讓蜿蜒愛河化身一座主燈！高雄為全臺唯一兼具海港與河川共存的港灣城市，本次燈會以「光環境」概念設計夜間水岸光景，從愛河沿岸的建國橋、七賢橋、輕軌橋至高雄流行音樂中心，橋梁與周邊水岸使用12,000盞LED燈及128,000個控制點，煥發五彩光芒；並透過燈控系統律動變色，彷彿是一條不斷流動的輝燦銀河，亮點之一是全長7公里的全臺最長沉浸式光展演，為河港夜色帶來旖旎浪漫的氣息。

位處舊市區、鳳山交界的衛武營國家藝術文化中心，則是突破傳統燈會框架，以地景藝術的概念進行策劃，民眾欣賞燈會之餘，又同時可感受公園裡森林、大樹、湖水、起伏的小丘等多樣地貌。

高市府團隊融入衛武營公園的森林元素，以樹影為背景，仿真蕈菇、微光花叢藏身其中，創造黑森林裡的藝術驚喜，圖為作品「蘑菇」。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

衛武營都會公園的作品配合環境策畫，帶給位於都會中心的黑森林不同於以往燈會的燈光地景藝術。圖為作品「植光花」。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

展區規劃超過130件作品及75組精彩節目，配合公園地貌設計出交錯多彩的明暗光線，讓自然環境成為藝術的一部分。日前先行公開點燈的作品中，「湖映森光」由於位於面積廣大且正對主建築物的北湖而備受矚目，藝術家利用多層次光投射，展現森林鏡射湖面的水上倒影，配合湖畔樹冠形成廊道，輝映的燈光暈染下，彷彿展現了四季變換，讓觀看者如癡如醉。首件國際作品「Arc Zero Eclipse 弧 零：月食」是來自澳洲籍藝術家James Tapscott「Arc Zero」系列創作，作品利用水中倒影，創造一個完整對稱的圓形霧環，在夜間像火一樣發光，彷若一個圓懸停在空中，平衡與整體性是這個作品特色，也象徵尋求人與人、人與自然的共存感及和諧感，作品在燈會結束展出後，也將長久設置於高雄。

「Arc Zero Eclipse 弧 零：月食」為澳洲藝術家James Tapscott作品，彷若一個圓懸停在空中，模糊了它所在空間的地平線。 (攝影/Carter)

市府也特地跨界邀請知名影視美術設計總監，包括《斯卡羅》的許英光、《血觀音》的蔡珮玲、《大債時代》的柯青每、《日曜日式散步者》的廖音喬，在衛武營公園林中透過4個故事場景與4種手法，用光影說故事，邀請觀眾走入電影場景般的幻境。

經過策劃團隊精心規劃與反覆測試，2022台灣燈會在高雄所啟動的是點亮閃爍燦爛的城市之光，讓燈光在照明功能外，也展現視覺上美感。副市長史哲表示，城市的光能代表一座城市的文化視野與想像，更是心靈的累積與文化的沉澱。2022台灣燈會在高雄，不只是一場大型節慶盛會，更是城市夜間燈光美學的思考與營造，歡迎民眾到高雄參加「新」的台灣燈會，共同見證璀璨高雄。

• 2022台灣燈會在高雄

時間：2022年2月1日〜2月28日

地點：愛河灣、衛武營

官網：https://tw-light.tw/

「2022台灣燈會會前會在高雄-聖誕主燈」打造全台最大聖誕光影展演舞台

2022台灣燈會在高雄 愛河打造國際級智慧控制燈光系統

本文作者:李瑰嫻