心臟衰竭是指心臟收縮功能或舒張功能變差，引起呼吸困難、水腫等症狀表現。心臟衰竭在已開發國家的盛行率約1-2%，大於70歲以上族群約有10%患有心臟衰竭。統計顯示，65歲以上因呼吸困難就醫的患者，每6人就有1人被新診斷為心臟衰竭。55歲男性一生中患有心臟衰竭比例為33%，女性則為28%。

●心臟不夠力、腔室變厚變硬 都會引起心臟衰竭？

哈佛大學醫學院指出，心臟衰竭是65歲以上族群住院的最主要原因之一。心臟衰竭主要有兩大類型，第一類是「左心室衰退」的心臟衰竭（HFrEF），左心室變大後會使心臟不夠力，無法供應足夠的血液到身體其他部位。

(圖/潮健康提供)

第二類是「左心室功能保留」的心臟衰竭（HFpEF），這類患者雖然心臟能正常收縮和泵血，但因為心臟腔室變厚、變硬，無法完全放鬆與充血，導致供應到身體各部的血液減少。

●「射血分數」與心臟衰竭有關？ 低於35%恐嚴重心律不整

為釐清心臟衰竭的原因，通常採取心臟超音波測量心臟的射血分數（Ejection friction，簡稱EF），正常心臟的EF分數應該界於50%-70%之間，40%-49%屬於偏低。

EF低於40%以下，表示左心室已無法充份泵血，可能是心臟衰竭跡象。如果合併呼吸困難、水腫，就是診斷心臟衰竭的主要徵兆。EF衰退至35%以下時，容易造成心律不整，而頻繁發生的心律不整有致命危險性。

如果射血分數正常大於50%，但臨床症狀與心臟衰竭吻合，則屬於「為左心室功能保留」的心臟衰竭，通常這類族群可能的危險因子，包括高血壓、冠狀動脈疾病、肥胖、糖尿病。少數則可能是遺傳性的心肌疾病造成。

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●心臟衰竭常見的日常症狀？ 如何預防心臟衰竭？

無論哪一種心臟衰竭，患者都可能出現相似的臨床症狀。心臟衰竭初期可能只會造成疲累感，或者自覺步行速度變慢。主要症狀還包括呼吸急促、平躺時較難呼吸、腿部腳踝水腫、持續性咳嗽、半夜轉醒時呼吸困難。這些症狀不嚴重時，患者可能不覺得受影響，容易忽略心臟衰竭的早期徵兆。

美國西北大學最新研究表示，心臟衰竭確診的五年死亡風險接近50%，而一旦出現心臟衰竭症狀，就可能已經錯失預防的機會。目前而言，成人預防心臟衰竭最主要的方式是適量運動、調整飲食、減少鹽份攝取、減重、戒菸、戒酒。

如果已經確診為心臟衰竭，應及早接受妥善治療，並保持規律運動，即便如簡單的散步都有益處。另外，心臟衰竭患者務必戒菸、控制三高、測量體重、注意尿量是否在短時間內減少、控制鹽份與水份的攝取。