餐具的材質影響著身體健康，大多民眾都聽過盡量別用塑膠餐具裝熱食，不過其實生活中常見需要留意的恐怕不只有餐具，且其他材質也有各別需留意之處。美國毒物理學家招名威教授指出當中的風險，以及特別需要留意之處，並提供相關建議給民眾參考，提醒多加留意。

●當塑膠餐具碰到熱食 釋出環境荷爾蒙恐影響健康。

招名威教授指出，塑膠餐具對健康的影響，主要是擔心碰到熱食可能會有釋放出塑化劑、雙酚胺、三聚氰胺的疑慮，這些化學物質從現有研究來看，對動物而言有致癌風險，對人類雖無致癌疑慮，但環境荷爾蒙還是會全面影響人體健康，長期下來可能影響免疫系統、神經系統、內分泌系統、生殖系統等，除了普遍民眾所知影響生殖器官外，也可能使得血液循環變差、感知能力異常、認知能力下降等。

除此之外，塑膠餐具材質相較容易磨損，特別是在清洗餐具用菜瓜布等清潔用品清洗時，長年累月下來會有不少的細微損傷，碰到熱食所產生的有害物質便有可能卡在這些細縫裡面，更增加吃下的風險，這點也需留意，尤其是使用塑膠餐具又較節儉或念舊，長期沒換新餐具的民眾。

(圖/今健康提供)

●塑膠餐具、容器別碰熱食 自助餐裝湯也要注意

招名威教授表示，除了塑膠餐具以外，民眾日常也常常誤踩「熱食碰塑膠」的地雷，例如微波時沒拿下保鮮膜、吃自助餐用塑膠袋裝熱湯等。雖然上述這些塑膠餐具、容器在合法的通路購買，風險是低於法定門檻，但怕的是用到尚未被檢驗出的問題產品，更不用說其他各式各樣管道購買的，是否有通過檢驗。

在有疑慮、又不知道購買的是否真的為安全產品的情況下，招名威教授建議，生活上就是建議最好避免熱食碰到塑膠，塑膠餐具、容器就用來裝一般冷食即可，例如微波前記得先取下保鮮膜，或是外帶自助餐時自備其他材質裝熱食熱湯等，如此便可省去很多不必要的風險。

(圖/今健康提供)

●常見４材質餐具、容器，留意生活細節更有助健康。

若不使用塑膠餐具及容器，生活中其他的選擇如陶瓷、不鏽鋼、木質等也都是不錯的選擇，不過也還是有需要留意的地方。招名威教授指出，當中較推薦使用的是不鏽鋼餐具，雖然外觀較不出色，但食安風險較低，不過自然也要注意買到的確實是不鏽鋼。

(圖/今健康提供)

其他餐具最需留意的，就是有無塗裝、顏料、彩繪等，上頭的染色劑同樣也有可能釋出有害物質，又或是在清洗時逐漸脫落，在使用時將其吞下肚，雖未必真的會傷害身體，但如前述塑膠產品一樣，能避免則避免為佳。

從材質上來看，陶瓷就是留意碰撞較容易打破。木質則需注意可能在清洗時刮起小木屑，且也相較容易吸收外來的水分，包括清潔劑、漂白水等，若未確實清洗乾淨，也會影響飲食安全。另外木質也有發霉的疑慮，台灣氣候潮濕，若清洗後沒有確實風乾、烘乾，這些餐具就容易發霉，若長期將黴菌吃下肚，可能有致癌風險，因此若使用木質的餐具建議定期更換為佳。

招名威教授表示，日常中餐具的品管，相關風險盡量避免即可，不必擔心太多，健康是長時間累積下來的身體狀態，保持健康從注意各細節做起，對健康更有幫助。