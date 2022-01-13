俄羅斯本周針對烏克蘭危機，分別與美國、北大西洋公約組織（NATO）、維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行3場會談，《紐約時報》（New York Times）評論，作為衝突現場的烏克蘭卻缺席其中2場會議，顯示烏克蘭已被邊緣化，迫使烏克蘭悄悄與莫斯科單獨談判。

烏克蘭東部前線。

俄羅斯本周相繼於10日、12日、13日分別與美國、北約、維也納與歐洲安全暨合作組織就烏克蘭危機進行對話，一名烏克蘭代表屆時將出席第3場談判，《紐約時報》指出，衝突發生在烏克蘭，基輔卻要缺席其中2場談判。烏克蘭在談判中的角色如此受限，讓基輔坐立難安，擔心談判不會有進展，基輔因此悄悄尋求和莫斯科進行談判。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，同時要求美國及北約在東歐安全議題上讓步，俄羅斯的主要要求之一是排除讓烏克蘭加入北約，以及中止與烏克蘭的所有軍事合作，前者北約已經打槍。另外，俄羅斯也要求北約中止在東歐及中亞的軍事行動。由於不是聯盟成員之一，烏克蘭無法置喙。

前烏克蘭駐歐盟大使葉利謝耶夫（Kostiantyn Yelisieiev）表示，這讓烏克蘭淪為俄羅斯的「人質」，而且莫斯科是刻意邊緣化烏克蘭，要求直接與美國及北約對話。

他說烏克蘭危機涉及全歐洲，普丁卻要俄美談判，指出俄羅斯透過這種方式宣布勢力範圍：「你離開我們前蘇聯地區，在其他地方做你想做的事。」

即便美國總統拜登及華府承諾，在基輔同意之前，不會做出和烏克蘭有關的決定，不過《紐時》指出，基輔已經決定不要完全依賴美國主導的談判。

12月底，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）單獨發布一項烏克蘭與俄羅斯的外交倡議，根據俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，澤倫斯基提出10點計畫，計畫內容勢必在烏克蘭社會引發爭議，其中包含停戰、交換戰俘、為平民在烏東軍事前線開放過境點等3步驟建立信心。

之後再轉向政治議題，包括澤倫斯基與普丁直接談判，以及第10點，基輔向國會提案，賦予分離主義者佔領的地區自治權，並且下放一些權力給這些地區。

根據俄羅斯方面的解讀，這些法案將授予烏東地區代理人否決中央政府外交決策的權力，涉及議題包括烏克蘭加入北約，這些法律可能滿足莫斯科的要求，阻止俄羅斯對烏克蘭發動毀滅性戰爭。不過西方外交官認為這些法案仍有解讀空間，澤倫斯基不太可能賦予莫斯科否決北約會員國的權力，提案也沒提到烏克蘭要將加入北約納入憲法中。

不過前烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）秘書丹尼約克（Oleksandr Danylyuk）評論，如同其他試圖終結戰爭的外交努力一樣，在許多分析師眼中，烏克蘭尋求單獨與俄羅斯談判幾乎沒有勝算，卻會營造出烏克蘭在外交上「無能為力」、只能坐等可能的暴力事件發生的印象，「這也是為什麼普丁這麼做，這是他的目的，展現烏克蘭無能為力。」

此外，澤倫斯基試圖談判的努力也會有長遠影響：他願意就分離地區自治權問題進行談判，以及任何接受在西方與俄羅斯之間保持中立的暗示，都可能在俄羅斯政壇內引發風暴。