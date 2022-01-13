全球暖化問題日趨嚴重，冰川融化的速度越來越快，海平面上升可能將引發災難性的影響，而台灣作為海島型國家更是首當其衝。除了海平面上升問題外，外媒指出冰川融化也會引起地殼變形、未知病毒的問世，以及北極的放射性廢物，這些都將對地球造成極為嚴重的影響。

英國獨立報報導，喜馬拉雅山冰川急遽萎縮，可能對亞洲數百萬人造成供水上的影響，有研究發現，融冰也導致地殼變形的現象發生，融化後也讓不少冰層下的歷史文物問世。

位於義大利北部阿爾卑斯山脈的斯科爾盧佐山（Mount Scorluzzo），就因為冰雪融化後，發現一座第一次世界大戰遺留的避難所；該避難所位於海拔3094公尺的山峰上，長年被積雪覆蓋，直至全球暖化造成冰雪逐漸融化，加上研究人員的鏟除作業，才得以重現世人眼前。

2020年末突爆發新冠疫情，延燒2年迄今出現不少變種，造成全球數億人確診，而這些冰層及永凍土下，亦有被冰封長達數世紀的病毒和細菌。研究家在清藏高原冰核樣本中發現28種未知病毒，研判存在約1.5萬年的歷史。

不過科學家初估這些新病毒對人體無害，且期望能藉此進一步了解病毒演化、氣候變遷等研究。聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）表示，從1970年開始，有世界「第三極」之稱的青藏高原已經失去近四分之一的冰層了。

報導援引研究報告指出，北極急速融化的永凍土可能將釋放冷戰時期核潛艇的放射性廢棄物、抗生素耐藥性的細菌和新病毒。

蘇聯於1955年至1990年期間，於俄羅斯西北部海岸附近的新地島群島進行130次的核武器試驗，釋放約265兆噸，超過100艘退役的核潛艇沉沒在附近海域；而美國於格蘭陵島的世紀營核動力冰下研究設施，也製造多的核、柴油廢料。

此外，深度超過3公尺的深層永凍土為世界上少有沒有暴露在現代抗生素的環境之一。西伯利亞的深層永凍土中已經發現超過100種具有抗生素抗性的不同微生物，若永凍土融化，這些細菌可能與水混和，並為現有細菌誕生新抗生素抗性菌株。