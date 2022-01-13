美國紐約市地方法官路易斯‧凱普蘭（Lewis Kaplan）駁回英國安德魯王子(Prince Andrew)的撤銷訴訟請求，他仍要面對性侵案的民事訴訟。

路透社報導，38歲的維吉尼亞•朱弗里（Virginia Giuffre）在去年向曼哈頓聯邦地方法院提出訴訟，指控她在17歲的時候，遭金融大亨艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙，被安德魯王子性侵。這是艾普斯坦「性仲介」犯罪的其中一樁。

在訴訟提出後，安德魯王子委請律師提出「訴訟應撤銷」的請求，理由是朱弗爾在2009年與艾普斯坦有和解協議，以及其他的理由。但卡普蘭法官表示，朱弗爾當然有權追究安德魯王子毆打她，並造成情緒困擾的指控。

這項決定將使這起案件能夠繼續進行審判，庭期目前還未定，法官已表示今年晚些時候就會開始審理。

白金漢宮發言人拒絕評論法官的決定。

朱弗里指控20多年前，安德魯王子在艾普斯坦的女友-格希萊恩•麥克斯威爾(Ghislaine Maxwell)在倫敦的家中強迫發生性關係，之後又在艾普斯坦於曼哈頓、英屬維爾京群島的寓所與別墅虐待她。

艾普斯坦於2019年8月在曼哈頓的監獄自殺，年66歲，當時他正在多項性交易指控的審判。

而現年60歲的麥克斯威爾在去年12月29日，因「1994至2004年期間，為艾普斯坦誘騙女孩」而被定罪。

回到朱弗里案件，卡普蘭法官的駁回書表示，朱弗里與艾普斯坦在2009年的和解協議，其實內容相當混亂，「我們不知道雙方的想法是什麼，如果有的話…雙方對批評性的語言，至少有兩種合理的解釋。因此，我認為該協議是模棱兩可的。」