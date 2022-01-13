民進黨立委高嘉瑜前年底貼出自己房屋的屋內照，原只是想解釋自己無法賣房子是因過多的衣物無法整理，未料旁邊一個有著大片黃漬的枕頭更吸引民眾目光，當時掀起一番熱議。有粉絲專頁日前分享一張同樣也有大片黃漬的枕頭，竟意外引出高嘉瑜在底下留言，「有點面熟！怎麼入手？」。

全台房價不斷上漲，高嘉瑜2020年時曾透露自己也是租屋族，同樣也買不起房子，然事後遭爆料，高嘉瑜財產申報中有2筆北市建物，和她所稱租屋買不起房的說法相差甚遠，因而一度遭外界質疑。之後高嘉瑜回應澄清自己確實還在租屋，並自爆自己擁有「囤物癖」，租屋處衣服堆積如山而無法搬家。

為證明自己有「囤物癖」，高嘉瑜當時秀出自己屋內照，許多衣服一件未摺堆疊一起，然而其中最「吸睛」的卻是一個嚴重泛黃且有大片黃漬的枕頭，和平時高嘉瑜亮麗的形象大相逕庭。

高嘉瑜前年曬出屋內照，意外曝光泛黃枕頭引發熱議。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

粉專曬出泛黃枕頭照，引出高嘉瑜親自回應想入手。（圖／翻攝臉書）

臉書專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前貼出一張梗圖，圖內是個泛黃且有許多形狀不一黃漬的枕頭，配上文字「如果你擁有一顆像這樣的枕頭，照理說你應該是百毒不侵」；豈料貼文意外釣出高嘉瑜回應，「有點面熟！怎麼入手？」，引來超過8千多人按讚。

事實上，高嘉瑜也曾訴說過「泛黃小枕頭」的故事，稱自己家在基隆開百貨，這顆枕頭一路跟著她，很軟很好睡，10年前是店裡算很好的，一顆賣800元，棉花很好；枕頭代理商也說當年那顆算是最好的枕頭，可惜現在停產了，被記憶枕、乳膠枕取代，「是時代的眼淚」。