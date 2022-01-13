藝人徐少麟、鄭羽凡主持網路節目《鄉民萬歲》首集探訪位於台北士林的地下倉庫。倉庫主人表示20坪地下室中疑似有一張頗具增值空間的遊戲卡帶，販售價值恐達千萬。

2人忍受著難聞的氣味，在堆高的紙箱中爬上爬下，希望能找出具有價值性的物品，供委託人一家販賣變現貼補家用。過程中徐少麟將一件丁字褲遞給鄭羽凡，笑稱只要鄭羽凡穿過立刻增值2000元，調皮的徐少麟也將一個神秘紙箱遞給鄭羽凡，開箱後竟是一尊無頭娃娃，嚇得鄭羽凡頻頻尖叫。

鄭羽凡、徐少麟主持網路節目《鄉民萬歲》首集探訪位於台北士林的地下倉庫。（千巡影世提供）

除了可變賣的物資，徐少麟與鄭羽凡也整理出幾箱文具、玩具，以及生活衣物，希望能捐給有需要的弱勢兒童；未來《鄉民萬歲》節目也將持續與公益團體合作，透過任務執行帶觀眾一起做愛心。

節目首集上線前，2人都摩拳擦掌準備好好宣傳一番，卻意外得知鄭羽凡的酒吧員工確診，雖然她的PCR檢測為陰性，當天仍儘速整理好行李，配合安排入住防疫旅館，鄭羽凡表示謝謝所有關心的人，這14天會好好休息，並提醒粉絲出入配戴好口罩，做好酒精消毒動作，一起努力渡過防疫時期。《鄉民萬歲》網路節目每周二晚7點30分於「千巡影世」Youtube頻道上線。