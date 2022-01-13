網紅郭鬼鬼被封為「雪乳戰神」，擁有甜美外表、白皙肌膚與G罩杯魔鬼身材，並不時會在IG上傳美照及火辣影片，「胸懷大痣」的她累積了破70萬粉絲追蹤。郭鬼鬼前(11)日分享了15秒「變魔術」影片，雖然魔術本身沒有亮點，但魔術揭曉時郭鬼鬼的「晃動UU」卻令網民暴動；此外昨(12)日她還扮百褶裙馬尾OL，把好胸器放在她搬的紙箱上，粉絲看到不忍了大呼：「有這樣的同事，你還需要回家嗎？」

郭鬼鬼前(11)日分享了全新火辣影片，只見她拿了一塊白板揚言要「變魔術」，白板上用黑筆畫了一些塗鴉，只見鬼鬼「巧手」一翻，塗鴉白板換成了火辣照片，她揭曉「魔術」謎底，原來是「泥泥學姐2022寫真桌曆」，兩人先前曾同框合體「擠壓籃球」，當時太美的畫面曾讓網友噴鼻血，如今的舉動也說明兩人真的是好姊妹。

但影片如果只有「變魔術」，一來郭鬼鬼不是變魔術專家，二來翻個桌曆可不算什麼魔術，這樣的影片怎麼幫好姊妹宣傳呢？原來彩蛋放在最後，當桌曆亮相時鬼鬼露出燦爛笑容，同時她的性感UU隨著身心的興奮感而「G級晃動」起來，這樣的「效果」才能讓網友瘋狂分享轉載。

郭鬼鬼寫道：「變個魔術，看完別暈了」，網友看完果然「暈了」，大讚：「看了都想買了」、「好美」、「很強大的血鬼術」、「鬼鬼太美了」、「變出一個香妹紙了」、「綺麗」，一天時間累積了7.3萬次觀看數，好姊妹的「誠意」支援果然比投錢買廣告更直接有效。

郭鬼鬼昨(12)日則分享了一張「偽OL照」，畫面中鬼鬼紮馬尾戴口罩，穿著灰色上秀貼身棉質上衣，搭配學院風藍黑色百褶短裙，頸上掛了紅色識別證用紅繩，V字型集中到胸前事業線後消失，雙手搬著看似不重的紙箱，寫道：「星期三的豐滿，這是你的同事嗎？」她將胸部放在紙箱上方，網友怎能忍：「妳是我同事我還讓妳搬東西？」、「可以搬我嗎」、「有這樣的同事，你還需要回家嗎？」以上是為郭鬼鬼的日常。