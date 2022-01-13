聯邦銀行行員12人確診，許多網友認為實聯制應該要派上用場。（本報系資料照）

桃機群聚擴大，中壢聯邦銀行已累計12人染疫，中央流行疫情指揮中心也呼籲1月4日至12日足跡有重疊之民眾應自我健康監測、接受採檢，引起網友們不滿，為何不透過實聯制系統通知民眾，「這不是實聯制建功的大好時機嗎？」

指揮中心12日晚間緊急公布國內新增9例COVID-19本土確定病例(均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5)，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為中壢區某銀行員工(案17630之同職場工作人員)，已累計12人染疫。指揮中心也呼籲4日至12日有足跡重疊的民眾應進行自我健康監測，26日前出現症狀要儘速採檢。

就有網友在PTT發文質疑，指揮中心要民眾自己回憶有沒有去過銀行，如果記性不好怎麼知道有去過哪家銀行，而且銀行行員中午可能出去買便當，附近的店家不用幫忙協助疫調嗎，認為實聯制沒發揮功用，「進出銀行一定要徹底的實聯制的，這不是實聯制建功的大好時機嗎？」

不少網友也批評，「證明實聯制就笑話，進門必刷的銀行竟然不調實名制？那何時要調？」、「寄一堆白癡簡訊，找人用喊的」、「直接灑細胞簡訊，有症狀都檢驗不就好了」、「到底每天在掃實聯制是掃爽的？」、「實名制不知道浪費了多少錢」。

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