名震中外的古蜀國遺跡三星堆近幾年來持續發掘出令人驚奇的文物，考古與歷史學界也不斷引以討論並修正傳統的中華文化起源理論。除此之外，民俗與宗教學界也以此對先秦時期的神話地理誌《山海經》的內容進行跨界研究，認為這部有3千多年歷史的千古奇書所記載的瑰奇神話與宗教異俗，在三星堆文物的陸續出土與交互印證下，多項驚人巧合證明書中記載並非遠古先民的神話與想像，而是實在的古代中國山川地理與民族文化探勘紀錄。

先秦古籍《山海經》長期以來被認為是薈萃中華古代神話與珍異博物的奇書，全書18篇，約31000字，收錄古史、醫藥、民俗、神話、巫術、宗教等內容，並有400多種珍禽異獸的記載，歷代版本雖配有圖畫但已亡佚，現有圖本為明朝所製。書中奇幻瑰麗故事一直為中國傳統文史學界津津樂道，現代電影戲劇與小說中亦經常以其內容為題材。

學者認為三星堆讓中華文化充滿神秘的色彩，激起人們研究的興趣。圖為三星堆立人銅像，造型有中亞風格。（圖／中國網）

大陸文化戲劇學者余秋雨曾說，「偉大的文明就應該有點神祕，中國文化記錄過於清晰，幸好有個三星堆。」說明三星堆文物出土雖震驚史學界，卻又缺乏相關文字記載，其神秘之處引起研究人員與文史愛好者高度興趣。三星堆出土文物極多，其中知名的包括國寶級的青銅立人像、金杖、青銅神樹、青銅縱目面具、玉牙璋、黃金面罩、青銅太陽輪、跪坐人像、青銅大鳥頭等等。其中有多項被指出與《山海經》記載有令人驚奇的巧合，若舉其最受矚目的幾項，真讓人不得不信這本奇書的來源與幾乎同時代的古文明之間必定有非常深入的關係，看似荒誕離奇的《山海經》所記載的內容很有可能是真實存在的。

《山海經》書中記載主宰草木萬物生命的春神──「句芒」（圖），書中形容他是「鳥身人面，乘兩龍」，而三星堆出土文物也有極相似的銅器。圖為《山海經》配圖。（圖／網路）

三星堆發現一座人頭鳥身的青銅神像，被研究人員認為與《山海經》的春神「句芒」是相同的來源。（圖／網路）

被指出與《山海經》描述吻合的首先是書中記載主宰草木萬物生命的春神──「句芒」，書中形容他是「鳥身人面，乘兩龍」，每年到立春時節民眾身穿青色服飾祭祀句芒，此一習俗自周代即有相關記載。而在三星堆文物發掘過程中，在第3顆神樹附近發現一座人頭鳥身的青銅神像，其服飾花紋奇特，與夏商文明截然不同，比較像中亞一代如伊朗與埃及古文明圖像。

其次被指出與《山海經》記載神似的是三星堆出土的「扶桑樹」。書中指出，東方海上有10個太陽，輪流照耀大地，未輪班的9個太陽化為金烏棲於扶桑樹上，後來更演繹出「后羿射日」的故事。而三星堆出土的幾株青銅扶桑樹每株都高達4公尺，共分3層，9個分叉的枝頭上各棲息一隻神鳥。當時考古人員與歷史研究者對其製造工藝能力非常訝異，而文物外型與《山海經》描述的巧合更令考古人員嘖嘖稱奇。

《山海經》扶桑樹的配圖與三星堆的青銅扶桑樹如出一轍，很難讓人不懷疑彼此間密切的關係。（圖／網路）

三星堆出土的「扶桑樹」被研究人員認為與《山海經》記載的10個太陽故事神奇地吻合。（圖／中國日報）

第3個被研究者認為有高度巧合的是三星堆的「青銅神鳥」，它與神樹上的太陽金烏類似，都飾有如旌旗般的冠羽和長垂的尾羽，有的背部羽翅高高聳起，其簡約與抽象的禽類形象像極了《山海經》羽飾華麗的「五彩鳥」，這種像鳳凰的神鳥是祥瑞之兆，一旦出現就會天下安寧，這也是後世鳳凰傳說的起源。

三星堆的「青銅神鳥」與《山海經》所稱羽飾華麗的五彩鳥極為相似，而五彩鳥之說也演化為後世廣為流傳的鳳凰傳說。（圖／三星堆博物館）

第4項被提出討論的是三星堆文物最讓人感到奇特的「縱目面具」，其造型獨特，且極厚重，學者認為可能是做為祭祀之用。他們認為，這座青銅材質的凸眼面具形象即是《山海經》所描述「燭龍」，這位神靈睜眼成白晝、閉眼入黑夜，呼吸交換即是冬夏季節交替。書中也用了「縱目」一詞來形容這位神靈，而「縱目」一詞在中原文化語系中沒有在其他文獻中出現過。

三星堆文物最讓人感到奇特的「縱目面具」，其造型獨特，且極厚重，學者認為可能是做為祭祀之用。（圖／中新社）

文史學者在研究時也發現，許多三星堆文物與《山海經》神怪故事有難以解釋的巧合，也為中國古文明與民族源流的探索開拓了非常廣闊的想像空間。三星堆文物陸續出土後，更多的青銅器物都被指出與《山海經》裡的敘述相關，引起更多人的興趣。

先秦時期薈萃珍奇博物的神話地理誌《山海經》作者不詳，是一部載有怪奇悠謬的神話地理誌，其內容被許多戲劇與文學引用。（圖／網路）

三星堆工作站站長陳德安曾表示，位於現今四川省廣漢平原上的三星堆文化，也有可能來自其他大陸，其文明受到來自黃河流域中原文化與中亞文化的交互影響，或許是古代最早的跨洲交化交流之下所形成。按此推論，《山海經》的奇幻故事源頭，說不定也有相當成分受到由三星堆傳入中原地區的西方文化影響，未來還有待考古與文史研究人員進一步考證。