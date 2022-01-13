F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，12日上午尋獲飛機本體殘骸，未發現飛官，軍方晚間持續海空搜索。海軍水下作業大隊人員昨晚搭乘膠筏到墜機地點，發現大量殘骸，還疑似發現一件外套。由於天色昏暗，海軍搜救暫告一段落，今(13日)清晨後會繼續展開搜救。

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石外海水溪靶場進行對地炸射訓練時失事墜海，12日陸續在距靶場不到百公尺遠的水域發現破碎殘骸，但未發現陳奕。海軍水下作業大隊人員昨晚乘膠筏，前往F-16V戰機失事的水域進行搜救，現場發現大量殘骸，殘骸經撿拾上船運回岸邊，光裝袋就花超過5分鐘，其中疑似還發現一件外套。

由於能見度極差，水下作業大隊昨晚9點45分執行最後一次搜索後，當日搜救行動暫時告一個段落，預計今天清晨再執行水下搜救行動。空軍則是持續投擲照明彈，支援直升機在低空徹夜搜救，海巡署也在堤岸邊設置照明燈照亮海面，希望能有所斬獲。