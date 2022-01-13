吳仁彰「化腐朽為神奇」，成功廢輪胎去化，是將垃圾變黃金的環保典範，研究成果也廣泛被引用，因而榮獲殊榮。（靜宜大學提供）

靜宜大學應用化學系教授吳仁彰專研於環保及綠能特色材料，成果卓著，入選美國史丹佛大學所發布的「全球前2％頂尖科學家」。（靜宜大學提供）

吳仁彰說，實驗科學一定要有堅強團隊，感謝靜宜校方提供相關資源，希望研究成果能廣泛應用於社會，促使產業更具競爭力。（靜宜大學提供）

吳仁彰長期投入材料化學的教學及研究，更推動「循環經濟」的創新研發，若能運用在企業或家庭，就能達到節能減碳、永續校園及社會責任等目標。（靜宜大學提供）

實驗科學一定要有團隊！吳仁彰感謝靜宜提供每位老師獨立的研究室、實驗室及相關資源，這對研究很有助益，更希望研究成果能廣泛應用於社會，提升產業競爭力。（靜宜大學提供）

靜宜大學應用化學系教授吳仁彰專研於環保及綠能特色材料，成功將廢輪胎轉化成道路的標線原料，更研發出世界獨特應用於氣體感測器的「二氧化鈦─氧化銦」複合材料；日前入選美國史丹佛大學所發布的「全球前2％頂尖科學家」。他強調實驗科學一定要有堅強團隊，感謝靜宜大學提供相關資源，希望研究成果能廣泛應用於社會，促使產業更具競爭力！

靜宜校長唐傳義說，校方積極提升教師的學術與研究能量，並透過成果協助產業升級與轉型；期望教師見賢思齊，攜手為產業注入新動能、帶動競爭力！

美國史丹佛大學團隊透過全球最大的引文摘要資料庫Scopus論文影響力數據，並使用6項關鍵指標進行評分，從近800萬名科學家中遴選出世界排名前2％的科學家，同時發布「終身科學影響力(1960-2020)」、「2020年度科學影響力」等兩大排行榜。

靜宜應用化學系教授吳仁彰長期投入材料化學的教學及研究，更推動「循環經濟」的創新研發，也利用光合作用的原理，將二氧化碳轉換成甲烷(天然氣)，讓廢物變成燃料；若能運用在企業或家庭，就能達到節能減碳、永續校園及社會責任等目標！

吳仁彰也曾「化腐朽為神奇」，以往廢輪胎需焚化處理，容易造成空污，將廢輪胎轉化成道路的標線原料，還增強耐磨、壓縮及抗滑功能，同時提升安全性，並降低近半成本，成功廢輪胎去化，是將垃圾變黃金的環保典範，研究成果也廣泛被引用，因而榮獲殊榮！

吳仁彰在靜宜執教前曾於工研院工作10年，他表示，研究過程很開心，但若相關成果能廣泛應用於社會，更有成就感，並希望研究成果能從「學術」變成「商用化」！

吳仁彰舉例說，目前台灣有很多廠商從國外進口空氣監測站(空氣盒子)後，未經校正以致檢測數據可能不夠精準。他的研究室研發出世界獨特、其體積約拇指1／2大小，應用於氣體感測器的「二氧化鈦─氧化銦」複合材料；能即時偵測臭氧、一氧化碳、二氧化氮、揮發性有機化合物等空氣污染物，也擴充校正能量，提供更準確、更便宜，並符合社會大眾需求的產品。

「實驗科學一定要有團隊」！吳仁彰強調，靜宜的資源可能不如國立大學充沛，但研究生學習態度認真、刻苦耐勞，很願意長時間待在實驗室。靜宜也提供每位老師獨立的研究室、實驗室及相關資源，這對研究很有助益，更希望研究成果能廣泛應用於社會，提升產業競爭力。