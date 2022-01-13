金管會鑒於對境內外基金監理一致性，為避免ESG相關主題的境外基金僅掛友善環境之名「漂綠」，對此公布相關揭露事項審查監理原則，要求現行64檔境外ESG基金，需在半年內補正揭露8大內容資訊，獲金管會認可後才能納入基金資訊觀測站的ESG基金專區。

金管會為ESG相關主題基金「掛羊頭賣狗肉」，金管會去年7月先公布對相關主題境內基金的資訊揭露事項審理原則，要求相關ESG基金須在半年內補正揭露8大內容資訊。此次為比照相同標準，進一步擴大適用於境外基金。

金管會規定，ESG境內外基金在申報發行計畫、公開說明書等書件上，應至少揭露投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與以及定期揭露共8項內容。

其中，金管會雖訂定境外基金持有ESG相關標的占基金淨值的最低比重須達6成，但希望能至少能達7成標準。證期局官員表示，主因國際標榜ESG相關基金多半要求投資相關標的至少要達7成，若占比介於6～7成則須提出說明。

據金管會統計，截至2021年11月底，共有19家基金總代理發行64檔標榜ESG相關的境外基金，國內投資人投資規模達1061億元。金管會要求須在半年內補正揭露相關內容，獲金管會核准後才能納入基金資訊觀測站的ESG基金專區。