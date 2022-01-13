連鎖餐飲集團揚秦(2755)因應原物料價格飆漲，旗下「麥味登」及「炸雞大獅」原訂18日起調整部分餐點價格。不過，公司12日晚間發表聲明，表示為感謝消費者支持，相關調整價格的商品將延後至春節後再擇期實施。

牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或外帶紙類包裝材料等國內外原物料價格已連漲10個月，由於連續漲幅過高，過往對短暫性波動均由總部吸收的揚秦，此次基於整體經營考量，日前宣布將自18日起調整2品牌部分餐點品項價格。

其中，「麥味登」規畫調漲近25％餐點品項價格約3.57～16.67％，平均漲幅9.37％，大部分早餐類熱門品項皆維持原價。「炸雞大獅」則規畫調漲約44％餐點品項價格2.74～15.38％，平均漲幅為5.94％。合計2品牌共約3成、49項餐點品項平均擬調漲7.97％。

不過，揚秦12日晚間再度發布聲明，將上述調整價格計畫急踩煞車、延後至春節後再擇期實施。公司表示，調整部分餐點價格，係為整體經營成本考量與維護產業健全發展，未來將持續發展國民經濟美食，提供消費者更健康的餐食選擇。

法務部對此表示，揚秦先前已配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」稽查，並提供完整進銷貨佐證資料，協助釐清相關食材生產成本與售價關係、疫情下連鎖餐飲上下游產業面臨處境。此次為響應政府穩定物價政策，主動宣布緩漲、樹立企業典範，對此深值肯定。