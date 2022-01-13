昨新增4例本土，其中3例為中壢聯邦銀行健行分行行員，疫情指揮中心表示，染疫居服員與3名行員接觸時，皆有佩戴口罩，但3人還是被傳染，沒想到晚間指揮中心又再公布新增9名行員確診，該分行累計12人染疫。衛福部草屯精神科醫師沈政男表示，居服員傳染給銀行行員，是疫情發生2年來，從來沒有過的事，更直言「戴口罩不會傳染的時代已經過去了」，對Omicron來說，即使戴口罩，若兩人靠得太近，或口水噴太多，還是可能會傳染。

沈政男昨（12）日於個人臉書指出，確診者傳染給銀行行員，這是疫情發生2年來，從來沒有過的事，大家都戴口罩，幾乎不會被彼此傳染的時代已經過去了，對Omicron來說，如果兩人靠得太近，或口水噴得太多，還是可能會傳染，認為話少、吃飯快是疫情下的美德。

針對機場群聚案，沈政男分析，應該是可以圍堵，不至於爆發，但7+7檢疫方案仍要再觀察，並提及去年4月下旬發生的華航諾富特群聚事件，雖然一度有14天社區都沒出現新的個案，當大家都以為社區安全了，沒想到病毒早已悄悄進到社區，並開始大規模蔓延，「因此當這波機場群聚逐漸收斂時，會不會另一波疫情正悄悄蔓延？只是還沒被發現？」

沈政男說，所幸7+7檢疫方案施行至今4周，尚無病毒漏到社區的跡象，可以稍微讓人放心，因為現在的狀況與去年5月疫情爆發已有3個不同，一是Omicron的潛伏期變短，因此躲過14天的隔離的比例會減少；二是因為先前的教訓，現在檢疫期滿前的採檢，加上自主健康管理，都減少社區感染風險；三是民眾的警覺度已提升，若有疑似案例，不至於太大意。