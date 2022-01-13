台灣時間昨天晚上傳出震撼消息，大聯盟知名投手列斯特(Jon Lester)宣佈高掛球衣退休，結束16年大聯盟生涯，他透過《ESPN》對外證實了這個消息，38歲的他目前拿下生涯200勝，其實還有實力繼續征戰，不過相信他有自身考量。

Breaking: Three-time World Series champion and 200-game winner Jon Lester is retiring after a 16-year career, Lester told @JesseRogersESPN. pic.twitter.com/1h0kbvWbKG — SportsCenter (@SportsCenter) January 12, 2022

列斯特提到退休原因：「順其自然，比賽對我來說越來越困難，整年中出現各種小事，到最後就會變成影響你表現的大事。我認為自己還算能夠評估自身狀況的人，不想再讓別人告訴我『你不行再這樣做』。我想要能將自己球衣交出去並說：『謝謝，這很有趣。』」

列斯特生涯最出名時期在紅襪，但他起步並不順遂，2006年就被檢測出淋巴癌，之後經歷一整年治療，也讓他有「抗癌鬥士」稱號，不過2007年他就為紅襪出戰世界大賽，在G4對決洛磯的比賽，他主投5.2局無失分，為球隊拿下世界大賽冠軍，2008年5月還在對皇家時投出無安打比賽。

Buenos días, mi Gente!!! Feliz miércoles!!!



Jon Lester anuncia su retiro!



16 temporadas

200-117

3.66 ERA

2,740 IP

2,488 K

1.27 WHIP

44.2 WAR

5 ⭐️

3 💍



Un verdadero Caballo!!!



Seguimos, Positivo y OK.



🎥 No-Hitter (19/5/2008), el número 18 de la historia #RedSox…#MLB pic.twitter.com/zI64f2N42X — Marino Pepén (@Marino_Pepen) January 12, 2022

接著他又在2013年隨隊奪世界大賽冠軍，當年出賽33場，戰績15勝8敗，有177次三振，自責分率3.75。2014年被短暫送往運動家，隨後去了小熊，2016年球季大爆發，投出19勝5敗、自責分率2.44、197次三振成績，當年賽揚獎票選僅輸薛爾瑟(Max Scherzer)，並幫小熊奪冠。

Game 5 of the 2016 WS when Jon Lester started the 3-1 comeback 😤 pic.twitter.com/NEsXmnPhbQ — Cubsholic (@cubsholic) January 12, 2022

列斯特生涯除拿下3次世界大賽冠軍，也入選明星賽多達5次，2016年在小熊奪下國聯冠軍賽MVP，2018年繼續在小熊拿下18勝6敗、自責分率3.32佳績，成為國聯勝投王，不過之後因傷勢和年紀關係，狀況慢慢下滑，2021年球季他轉戰國民、紅雀，合計只拿下7勝6敗的成績。