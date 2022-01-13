新北市板橋區昨晚殺生一起砍人事件。一名14歲林姓少女，疑似因離家與21歲的張姓男友同住被父親發現，一怒下向上警局控告張男略誘罪，卻引發張男不滿前往小女友家理論，林父認為張男竟然侵門踏戶，雙方發生出衝突，暴怒下持西瓜刀猛砍，當場將張男手指砍斷，警方獲報後趕抵，將林男逮捕，同時將張男送醫。

張姓男子與14歲小女友同居遭告，前往小女友家理論，反遭她爸砍斷手指。(戴志揚翻攝)

警方調查，轄區員警獲報五權街上有打架糾紛，於是派遣警力到場，警員到達時已無糾紛打架情事，但發現現場有一名遭刀傷砍傷的男子。經過了解，發現該名張姓傷者，因遭到14歲的林姓女友之父親於本月11日去找張男詢問女兒是否在他住處，並提及1月9日已向張男提出略誘罪告訴，引起張男不滿。

張姓男子與14歲小女友同居遭告，前往小女友父親經營的檳榔攤理論，反遭她爸砍斷手指。(戴志揚翻攝)

張姓男子與14歲小女友同居遭告，前往小女友家理論，反遭她爸砍斷手指，圖為林男所使用的凶器。(戴志揚翻攝)

張男在昨(12日)晚間10時許，前往小女友父親所經營檳榔攤理論，雙方發生口角糾紛，女方父親持西瓜刀砍傷張男，造成張男左手小指斷裂、雙手手臂、手掌受刀傷，意識清楚，送往亞東醫院，警方到場後依法逮捕林嫌並查扣作案用西瓜刀1把。

警隨後在附近逮捕林姓男子，並帶回警所釐清案情，訊後全案將依傷害罪嫌移送法辦。