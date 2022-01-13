中二選補選結果揭曉，民進黨擊敗地方派系顏家，綠營士氣大振，「雲林張家」被點名是下一個需要關注目標，引發關注，而中二立委補選當選人林靜儀也幫腔，日前受訪時表示，這就是大家對家族政治、地方勢力的議題重新檢討。對此，台北市議員王鴻薇則起底喊要下架「雲林張家」的民進黨立委蘇治芬家族，呼籲林靜儀應要大義滅親，不要又雙標了。

王鴻薇昨在臉書指出，聽說綠委蘇治芬點名下一步要下架雲林張家，林靜儀還幫腔，說是對家族政治重新檢討，「說出來還真不怕別人笑，蘇治芬聽妳說這句話，大概冷汗都被你逼出來不少」。

王鴻薇續指，蘇治芬的爸爸蘇東啟，曾任雲林縣議會議員；母親蘇洪月嬌擔任省議員；姊姊蘇治洋更是省議員、國大代表，若要說政治世家、家族政治，蘇治芬肯定有一筆。王鴻薇質疑，現在林靜儀是呼籲選民，好好檢討蘇治芬嗎？

勝不驕、敗不餒，王鴻薇認為，選舉過了，不足之處我們再努力就好，但林靜儀這種發言，標準的就是得意忘形，她敢說民進黨內家族政治勢力絕對不會少，若林立委新官上任就要大義滅親，千萬不要又雙標了。

對此，雲林縣長張麗善11日受訪時則回應，目前自己急著把以前縣長沒做的事做好，「不要忘了雲林還有蘇家，蘇家從政的時間不比張家短，從政的角色也扮演了很多。」