58歲香港女星葉童，在經典電視劇《新白娘子傳奇》女扮男裝飾演許仙，和趙雅芝飾演的白娘子成為經典，兩人紅遍中港台三地，創下演藝事業巔峰，不過近年淡出演藝圈鮮少有作品推出的她，日前受訪時提到自己穿著時髦，卻被外界批評「不正經」，也罕見吐露真實心聲。

葉童雖然已經58歲，但穿著不受年齡限制，仍有自己獨特風格，不過日前受訪時表示曾穿著短裙出席公開活動，卻被外界批評她一把年紀還穿迷你裙，根本就是「不正經」，此外，染上金髮也被批評不該染這種顯老顏色，甚至還有人指她過瘦不好看，對於外界愛用年齡和外貌評論她，她雖感到無奈，但仍高EQ回應「年齡不是問題」。

葉童穿著時髦卻被挨轟不正經。（微博）

葉童去年出道39年，好友汪曼玲和她相約吃飯慶祝，更曬出兩人合照，只見她們對著鏡頭比出勝利手勢，還擺出燦爛笑容，可見心情相當愉快，不過照片中只見葉童頂著銀白色頭髮，也能明顯看出眼角皺紋，髮際線更有點後移，雖然顯現出老態，但多數網友表示她這個年紀保養到這種程度已經很好。

汪曼玲慶祝葉童出道39年。（汪曼玲微博）

《新白娘子傳奇》找葉童女扮男裝飾演許仙，讓外界好奇為何不直接找男生來演，對此，女主角趙雅芝表示許仙的人物設定是優柔纖細的形象，在當時幾乎找不到有演員為適合人選，剛好葉童在前一部戲中反串演出，正巧符合劇中許仙要求，也因此締造出此經典角色。