指揮中心昨(12日)晚間公布新增9例COVID-19本土確定病例，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為12日匡列接觸者擴大採檢之中壢區聯邦銀行員工。消息曝光後，引發網友討論，有網友就說「似乎有事要發生？還有以前的好運氣嗎？」「放那麼多毒進來，真聰明」、「慘！要有過苦日子的心裡準備」。

指揮中心說明，目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。桃園市長鄭文燦則是呼籲，若曾於1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，都可攜帶健保卡前往東興社區活動中心或其他社區採檢站採檢，希望與病毒對抗、爭取時間，盡早將潛在病例找出來，以確保社區安全。

桃機群聚案擴大，昨新增12例為桃園市中壢區聯邦銀行健行分行的銀行行員，屬於居服員案17472的傳播鏈。消息曝光後，《Yahoo》相關報導底下有近200則留言，有網友認為「就三級啊！有什麼好怕的！一直拖」、「烽煙四起...看來是擋不住了」、「繼續可控，大家都可以正常的唱歌、餐敘、旅遊、購物、群聚，歡度春節」、「一發不可收拾」。另也有網友提醒，進銀行人人都得戴口罩，那還傳染感染成這樣，所以大家防疫技巧都要更嚴謹才對。

另外，關於桃園機場群聚感染事件擴大，行政院長蘇貞昌8日上午召開擴大防疫會議時，中央疫情指揮中心當時表示，目前疫情尚在可控範圍內。