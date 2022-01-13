英國超模凱特摩絲（Kate Moss）有個同父異母的妹妹洛蒂摩絲（Lottie Moss），24歲的她和姐姐一樣擁有優良基因，2021年更進軍成人界，每月收入高達7萬英鎊（約新台幣264萬），然而日前卻爆出她的大尺度私密照遭朋友外流，讓她忍不住在直播崩潰痛哭。

綜合外媒報導，洛蒂摩絲去年6月加入色情平台OnlyFans，在上面販賣私密照和色情片，一張照片就要價一千英鎊（約台幣3.7萬元），洛蒂摩絲也曾公開炫耀自己靠著販售這些私密照就可以月入百萬，然而日前她在Instagram開直播時，卻痛苦表示自己的情色照和電話號碼都被朋友外流。

洛蒂摩絲心痛坦言，是粉絲通知她照片在網路上流傳，她才發現此事，她也宣布會將平台上部分照片都設為免費，但裸照還是要付費70美元（約台幣2000元），由於過程中洛蒂摩絲完全沒有提到外流者的身分，因此引來部分網友怒轟她只是想賺錢，只是想藉由此事炒作。

但也有另一派人馬認為，洛蒂摩絲遭朋友背叛已經很難過，希望大家要有同理心。事實上，洛蒂摩絲一直以來常惹出爭議，在2020年全球疫情爆發時，她就違反「限聚令」在高檔餐廳和朋友開趴，還和女性友人直播舌吻，去年更因為擅自加入成人平台，慘遭原先的模特兒公司開除。