台中捷運藍線正英站及北屯太原段的社會住宅議題延燒，綠營頻頻在政論節目、網路上攻擊台中市政府，台中市府因此在12日召開記者會詳細解釋過程，台中市議員黃健豪也製作時間軸圖片，在臉書上分享給網友檢視，希望側翼不要再用謊言抹黑。

黃建豪在臉書表示，每當側翼把攻擊指向台中市長盧秀燕時，就會提到台中北屯太原段社會住宅地遭出售的事情，但他身為在地議員無法忍受盧秀燕遭抹黑攻擊，因此製作一張圖讓網友檢視，說「剛好藉這機會講清楚！」

黃建豪指出，2011年時任市長胡志強規劃「城市農園」，並在2014年再度規劃約2000戶的「幸福好宅」，不過2015年11月時任市長林佳龍就將該塊地分割為兩筆，並在2016年11月以23億多元出售其中一塊土地，2018年5月才在專案報告中將該段社會住宅刪除，2019年7月現任市長盧秀燕因此將剩下的那塊土地以38億多元出售，並新增西屯區國安段社宅。

黃建豪說，當盧秀燕剛上任時，台中社會住宅的狀況是「已完工200戶、興建中500戶，共700戶」，而在盧秀燕進行3年的規劃後，目前台中的社會住宅數為「已完工1191戶、興建中4317戶及規劃中的1445戶，共6953戶」。

除此之外，黃建豪表示地區經過重新規劃後，土地價格通常會因公共設施完善等因素上漲，「最有名的就是台北信義計畫區和台中市的七期重劃區」，而在重新規劃的過程中，原地主通常僅會拿回原本一半的土地，其餘則是交由政府進行規劃，最後剩下的則被稱為「配餘地」，政府會再將「配餘地」依新的市價出售，將獲得的款項用來支付公共工程、投入其他社會福利等。

黃建豪指出，太原段土地其實就是「配餘地」，本來就是要被賣掉用來籌錢的，強調林佳龍與盧秀燕兩任市長都賣地，「我們該問的是，以市民的角度，你希望市長幫市民賺多一點錢，還是賺少一點錢？」