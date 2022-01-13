2019年一名女網友與印度籍辛姓男子發生性行為，隔天醒來她指控辛男性侵並到警局報案，台北地方法院判辛男無罪，檢提上訴，台灣高等法院認為，她與辛男一起相約到警局報案，且她的證詞與事實不符，仍判辛男無罪。檢提上訴須符合速審法的規定。

女子指控辛男等她服用藥物睡去，在她身後以撫摸胸部、腰部等處之方式猥褻，她驚醒後，旋以「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」等語要求辛男罷手，辛男卻將她底褲拉掉加以性侵。

台北地院判辛男無罪，檢方提上訴，認為她當晚並沒有以任何方式表達有與辛男進行性行為或有更進一步親密行為之意願，且辛男利用她藥物發生作用，意識較為不清及反抗能力較為薄弱之際，強制性交及猥褻之行為違反她意願。

檢方表示，被害人案發後立即報警，要非與辛男發生爭執才前往報警，辛男雖有陪同她一同前往警局，然此尚不足以做為他未違反性自主犯行之依據。但高院認為相關證據不足以補強被害人指訴之真實性，仍判辛男無罪。