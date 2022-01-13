國內疫情再延燒，昨（12日）晚中央流行疫情指揮中心再公布新增9例本土個案。有鄉民認為，對比去年萬華群聚事件，這次指揮中心「反應蠻快的」，除了立刻擬訂相關防疫措施外，也適度將疫情控制在桃園，引起網友熱議。

中央流行疫情指揮中心昨（12日）晚再公布新增9例本土個案，皆為中壢聯邦銀行健行分行行員，截至目前為止，桃機群聚相關案共累積52人確診。

一名網友在PTT的HatePolitics板發文表示，雖然桃園機場群聚案還在延燒，但指揮中心應該有記取教訓，對比去年萬華群聚事件，這次不只立刻研擬相關防疫措施，如落地採檢等，也適度將疫情控制在桃園內，不像當時大擴散，讓他讚「反應蠻快的」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「有記取教訓總是好事」、「這次的反應的確比上次快」、「這次桃園危機有追到疑似感染源，同時也來得及抓出傳播鏈」。

也有網友認為，未來疫情會如何發展還是未知數，防疫措施還是要做好，不可鬆懈，「現在別太放鬆，桃園機場進出這樣的感染源沒準又有漏網之魚，如果又像去年五月那樣，要爆開也不是不可能」、「都燒到雙北了，搞不好周末會升三級不一定，大家不要鬆懈」。