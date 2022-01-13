在變種病毒Omicron的威脅下，美國舊金山宣布緊縮大型活動的人數定義，並建議民眾在醫用口罩外加一個布口罩，且只要與有症狀或檢測呈陽性的人接觸都算「密切接觸」。

從1月15日起，任何500人的室內集會與超過5000人的戶外活動，在加州將被定義為「高感染風險」。州政府先前對於染疫高風險的大型活動人數定義為室內1000人或戶外1萬人。

因應新的防疫政策，舊金山市政府今天宣布，2月1日起，進入舊金山當地的大型活動和體育場的條件加嚴。任何12歲以上的活動參與者，入場前必須出示至少在兩週前、完整施打疫苗的證明；16歲以上者還必須提出活動一週前已接種加強針的證明。

3月1日起，舊金山對大型活動的疫苗規定，包括完整接種兩劑及加強針，溯及至12歲到15歲民眾。5歲至11歲兒童進入大型活動則要求疫苗接種證明、或活動兩天前檢測陰性證明；對2歲與4歲之間兒童，比照要求檢測陰性證明。

所有室內與戶外大型活動的主辦方必須對舊金山市政府遞交健康與安全計畫，所有符合接種資格的工作人員皆需出示疫苗接種和加強針的證明。

舊金山加強版的防疫規定中，建議民眾可戴N95、KN95 或KF94等醫用防護口罩。市府官員並提出「雙層口罩」的建議，在醫用口罩外面再加一層布口罩，提升口罩與臉部的貼合度，愈能獲得更好的保護。

舊金山市政府衛生官員菲立普（Susan Philip）表示，基於變種病毒Omicron的高傳播力，「只戴布口罩是不夠」。

舊金山通報的確診病例數創歷史新高，平均每天有超過 1250人檢測呈陽性。舊金山衛生局長柯法克斯（Grant Colfax）今天在新聞簡報中表示，每10萬舊金山人中有264人確診，之前的高峰值為每10萬人有42人確診，染疫率高出約6倍。

針對高傳染力的變種病毒Omicron，舊金山重新定義密切接觸，「與有症狀或檢測呈陽性的人接觸過，就視為密切接觸」。之前密切接觸的定義是「24小時內與感染者在6英尺（約183公分）範圍內，接觸達15分鐘」。

基於更新的研究報告，當地對染疫者或有接觸史的隔離期縮短為5天。在未使用退燒藥的情形下，染疫者最後一次發燒的24小時後就不再被視為有傳染力。另外，染疫症狀消失5天、無症狀者在首次檢測呈陽性的5天後，可被視為狀況解除、不具傳染性。（編輯：馮昭）1110113