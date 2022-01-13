大陸《環球時報》13日報導，加拿大《環球郵報》11日報導，加拿大情報機構首次向所有主要政黨國會議員發出警告，提醒他們要小心「敵對國家」開展的影響力行動。報導特意點名中國稱，加拿大安全情報局越來越擔心中國及其代理人實施影響力行動，祕密耕耘與議員的關係，以期影響議會辯論和政府決策。中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，這表明加拿大對中政策沒有改變，很像是在效仿美國，仍然是將中國作為「安全威脅」來思考與決策。

加拿大安全情報局發言人約翰·湯森德表示，該局官員在國會簡報說明，告訴議員要知曉外國影響力和干預行動。「加拿大安全情報局調查以祕密形式或欺騙形式開展的威脅行動，或針對任何個人的威脅行動。」湯森德聲稱：「加拿大安全情報局做這些簡報是為提升議員對外國干預行為和其他敵對者行動的意識，強化個人安全措施，保護加拿大民眾和國家利益。」

湯森德並未透露具體向哪些人做了簡報，但一名高級政府官員表示，安全情報局有一個名單，他們認為名單上的議員都應該知曉「中國的影響力行動」。

據報導，加拿大保守黨議員莊文浩說，加拿大安全情報局在一次簡報中就該國國內發生的外國祕密干預行動對他發出警告，他認為「這肯定指的就是中國」。但他同時提到，安全情報局官員也討論了伊朗的威脅。他表示，這是安全情報局首次向議員進行此種簡報說明，「一直以來，國會都被加拿大安全和情報活動隔離在外」。有消息人士表示，加拿大安全情報局官員還要求議員們向其報告所有可疑活動，並留下具體連絡人的聯繫方式。

《環球時報》報導，李海東表示，加拿大情報機構將一件本不應公開討論的事情通過媒體公開出去，表明其試圖通過渲染來自中國等國家的「威脅」以抹黑中國形象，「這也表明加拿大在對華政策上沒有改變，仍然是將中國作為『安全威脅』來思考與決策」。李海東認為，加情報機構這種做法是很危險的，既破壞了中加政治層面的互動，也破壞了兩國民間交往的氛圍。他提到，加拿大的這種做法很像是在效仿美國，這也再次反映出，加拿大的對華政策乃至外交政策對美國的亦步亦趨。