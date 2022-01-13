大陸知名經濟學家任澤平12日晚間驚傳微博帳號遭到禁言，頁面顯示「因違反相關法律法規，該使用者處於禁言狀態。」據券商中國報導，目前任澤平微博及微信公眾號被禁言2周，但其他自媒體平台帳號暫未受影響。這或與近日任澤平鼓勵生育的「印鈔生娃」文章爭議有關。目前公眾號該篇文章與回應也都顯示內容違規已無法查看。

觀察任澤平此次被禁言的微博帳號有多達357.3萬粉絲，12日晚間消息傳開之後，幾個小時內微博的「＃任澤平被禁言＃」話題就獲得3060.2萬的閱讀量。

據了解，1月10日任澤平的微信公眾號與微博發佈《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》一文，認為應儘快建立鼓勵生育基金，人行多印2兆元人民幣、用10年社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，更認為現在只有這個辦法最務實有效可行。

這份報告發佈後，大陸網路也因任澤平「印錢生娃」說法出現不小議論。他1月11日也再度發佈《關於「鼓勵生育基金」的幾點回應》。但前後兩文目前在微信公眾號都已顯示「此內容因違規無法查看」。

回顧任澤平學經歷，具有中國人民大學經濟學博士學歷，過去曾在大陸國務院發展研究中心任職，之後進入券商賣方研究行業，先後擔任國泰君安證券首席宏觀分析師、方正證券首席經濟學家與恒大集團首席經濟學家等職務，直到2021年初加盟東吳證券，出任首席經濟學家。