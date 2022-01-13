雙胞胎女團By2的妹妹Yumi日前捲入王力宏婚變風波，先前他們發言直批李靚蕾相隔多日未連繫警方，卻被李靚蕾曬出影片反指沒收到訊息，By2工作室再度親上火線諷刺李靚蕾說謊，雙方戰火看來短期內無法平息。而大陸媒體昨(12日)拍到By2首度現身機場，兩人都戴著口罩，而Yumi更選戴了一頂黑色圓帽，將整張臉包緊緊，似乎不想面對鏡頭。

By2昨在上海機場現身，Yumi口罩、帽子上身包緊緊。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

By2工作室10日點名要求李靚蕾配合調查，表示已經過去21天，工作室也已提供給李靚蕾警方聯繫方式，但警方至今未收到聯絡，喊話希望李靚蕾能就造謠誹謗一案老實接受刑事調查，更強調：「正義也許會遲到，但絕不會缺席！」

對此，李靚蕾曬出自己私訊影片截圖，澄清真的沒有收到訊息，By2工作室也火速分享影片，痛罵：「她又撒謊！」並指李靚蕾憑藉自己人不在大陸，就不想負相關法律責任，暗酸：「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白」。而By2的好友「做個小孩007」也在微博隔空力挺By2，更轉發李靚蕾曾致電給當地警察所長的新聞說：「特權就是好，可以秒上熱搜，可以直接打給所長完成報警，而By2自己得去派出所報警，還被說報假警和浪費警力。」

據《鳳凰網娛樂》報導，12日在上海機場直擊By2現身，兩人勾著手面對鏡頭，不發一語，尤其是Yumi口罩和帽子遮臉，一張小臉被包得緊緊，難以認出，見此，網友回應：「有啥你們徹底上法庭吧，別寫小作文了」、「平安就好，疫情期間戴口罩有什麼問題？大可不必這樣陳述，謝謝」、「有啥事自己溝通吧…真的不想看了！」、「反正by2做什麼都會有人說的啦。反正相信她們」。