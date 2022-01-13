長科*(6548)2021年合併營收為127.92億元，創下歷年新高，受惠於客戶訂單強勁，長科*訂單能見度已達今年上半年，長科*公告針對公司所發行之國內第一次無擔保可轉換公司債(簡稱長科一)將行使債券贖回權，依法以每張債券價格新台幣10萬元收回，長科一將於 19日終止櫃檯買賣。

客戶訂單強勁，長科* 2021年12月合併營收為12.64億元，月增率2.9%，年增32.5%，連續8個月刷新單月歷史新高記錄，累計2021年第4季合併營收為36.72億元，季增10.32%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為127.92億元，年增32.2%，創下歷年新高。

長科*表示，客戶訂單依舊強勁，產能仍處於高檔水位，支撐營收得以持續締造佳績；隨著時序進入2022年，目前訂單能見度已看到上半年，客戶對導線架需求不減，導線架市況榮景可期。

長科*公告針對公司所發行之國內第一次無擔保可轉換公司債(簡稱長科一)將行使債券贖回權，公司依法以每張債券價格新台幣10 萬元收回，長科一將於 19 日終止櫃檯買賣。

截至1月12日為止，市場上仍有790張尚未轉換，長科*提醒持有人應儘早提出申請轉換現股。待收回長科一後，長科*將依規定辦理註銷，長科一所附轉換權將併同消滅，請投資人多加留意以上時程，以免造成自身損失。