大陸央媒《經濟日報》13日發表署名金觀平（經濟觀察評論）評論文章〈過緊日子重在落實，不能只喊口號〉稱，中共中央經濟工作會議強調，黨政機關要堅持過緊日子。近期各地兩會陸續召開，黨政機關過緊日子、嚴格控制機關運行成本等也成為備受關注的議題。近年來，大陸中央在部署工作時一再突出這項要求，顯示出過緊日子必須持之以恆。

金觀平表示，艱苦奮鬥、勤儉節約是中華民族傳統美德，也是中共優良傳統。中共十八大以來，從中央八項規定到每年的財政收支安排，無不體現出過緊日子的要求。2021年中國GDP將連續第二年逾百萬億元人民幣，雖然「家大業大」，但艱苦奮鬥、勤儉節約的傳統不能丟。

金觀平認為，當前形勢下，黨政機關堅持過緊日子還有更加現實的緊迫性、必要性。新冠肺炎疫情衝擊下，經濟面臨下行壓力，造成財政收入較為緊張，但各項支出保持剛性，特別是民生、科技、教育等方面的支出仍要強化，財政收支呈現緊平衡狀態。展望今年財政收支，形勢仍不容樂觀。應對和化解收支矛盾，必須堅持開源節流。「開源」就是要激發市場主體活力，促進經濟平穩恢復；「節流」則要求黨政機關堅持過緊日子，節省不必要的開支，精打細算，勤儉辦一切事業。

金觀平強調，過緊日子重在落實，不能只喊口號。近年來，黨政機關過緊日子的意識越來越強，特別是在控制支出上，中共中央部門帶了好頭。在2020年中央本級支出安排負增長，非急需、非剛性支出壓減50％以上的基礎上，2021年中央本級支出繼續安排負增長，進一步大幅壓減非剛性、非重點專案支出和公用經費。同時，各地也採取多方面措施，大力壓減一般性支出。

金觀平稱，過緊日子還要切實加強制度保障，推動建立長效機制。要強化預算管理，特別是硬化預算約束，切實做到無預算不支出。對政府部門來說，要當好「鐵公雞」，不該花的錢「一毛不拔」，同時要打好「鐵算盤」，把該花的錢花好，實現最大效益。此外，要嚴肅財經紀律，對違反財經紀律的行為嚴肅查處、問責到人。

金觀平表示，一旦放鬆過緊日子這根弦，大手大腳、講排場、比闊氣的情況就會出現。去年10月底，大陸國務院辦公廳通報，一些地區不顧自身財力狀況，在政府債務沉重、風險突出的情況下，違反財經紀律和管理制度興建樓堂館所。財力緊張的情況下，還熱衷於形象工程、面子工程，可見貫徹落實過緊日子要求鬆懈不得。

金觀平指出，中共黨和政府帶頭過緊日子，目的是讓老百姓過上好日子。在黨政機關過緊日子的同時，要把資金更多地投向民生保障、更多地支援國家重大戰略，真正把錢花在刀刃上。當然，保障和改善民生也要建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，堅持盡力而為、量力而行，從實際出發兜牢兜實基本民生底線。預算是政府收支帳本，各地要把預算管理作為過緊日子的重要抓手，把嚴把緊預算支出關口，科學核定預算、嚴格執行預算，切實將過緊日子的要求落到實處。