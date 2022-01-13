周三美股主要指數再度收高，數據顯示儘管美國通膨率創下40年來新高，但大致符合市場預期，緩解了聯準會的政策立場可能比預期更為激進的擔憂，美國債息不升反降。受此激勵，成長股跑贏價值股，使標普500指數和那斯達克指數表現優於道瓊指數。

★主要指數

道瓊工業平均指數收漲38.3點或0.11%，為36290.32點。

標普500指數漲13.28點或0.28%，收在4726.35點。

那斯達克綜合指數漲34.94點或0.23%，收在15188.39點，連漲第三天。

費城半導體指數上漲25.8點或0.66%，收在3901.2點。

★消息

聯準會公布地區經濟報告「褐皮書」，稱去年底美國經濟復甦出現降溫跡象，受此打擊，道瓊指數一度由升轉跌。

美國勞工部公布，2021年12月消費者物價指數（CPI）年漲7%，續創40年新高，但大致符合經濟學家預期。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表態支持聯準會在3月貨幣政策會議調升利率，並盡快啟動縮表。

世衛組織公布最新疫情數據，截止至1月9日的一周內，全球新冠病毒確診數增加1500萬例，較前一周增加55%，創下疫情爆發以來最大單周增幅。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，經濟復甦動能放緩、通膨居高不下、供應鏈瓶頸，以及社會動盪等風險，將使今年全球面臨更大的不確定性，今年IMF準備擴大放貸。

美國10年期指標公債殖利率尾盤回落1.5個基點，報1.727%。

油價連漲第2天。紐約期油收漲1.75%，為每桶82.64美元。布蘭特期油漲1.14%，報每桶84.67美元。

★分析

Ameriprise Financial全球市場策略師Anthony Saglimbene表示，投資人原本等著看到的是更熱的通膨。儘管實際公布的數字很糟，經濟中的通膨壓力也很大，但這方面的擔憂已有所緩解。今天的通膨報告突顯聯準會的政策軌跡，意味著他們不必比預期更為激進。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，債券市場殖利率走跌，可能是股票投資人現在願意多承擔一點風險的信號。但由於小型股羅素2000指數收跌0.82%，表現相對疲弱，Ablin認為市場仍有些謹慎，股票投資人仍是重質不重量。

★類股

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療保健股收黑，小跌0.26%，製藥大廠禮來跌2.4%、百健跌6.7%，帶來最大的拖累

材料股漲0.95%，漲幅最大。非必需消費品類股漲0.63%，科技股漲0.44%，通訊服務股漲0.36%。

★重磅股

蘋果小漲0.26%。臉書母公司Meta跌0.33%。谷歌母公司Alphabet漲1.21%、微軟漲1.04%，在重量級科技股中表現相對亮眼。亞馬遜微跌0.09%。

道瓊指數成分股中，體育用品大廠Nike漲1.27%，Salesforce漲1.27%，表現較佳。高盛跌3%，對道指的拖累最大。摩根士丹利跌2.7%。

晶片股漲多跌少，應用材料大漲4.66%，美光漲0.97%，輝達漲0.65%，英特爾跌0.3%，高通漲0.55%。根據國際半導體產業協會（SEMI）公布的全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），2022年全球前段晶圓廠設備支出總額估將較2021年成長10%並創下歷史新高，可望重現「連續三年大漲」的榮景。

★焦點股

特斯拉漲近4%，收在每股1106.22美元。該公司去年交車成績亮眼，以及德州超級工廠（Giga Texas）即將投產。摩根士丹利將特斯拉股票目標價由每股1200美元調升至1300美元。New Street Research分析師Pierre Ferragu最看好特斯拉，預估該電動車大廠今年交車量可達150萬輛，全年每股盈餘上看12.70美元，並給予目標價1580美元。

微軟收漲逾1%。該公司推進自行研發伺服器晶片的計畫，證實延攬了蘋果晶片設計大將Mike Filippo。

★台股ADR

台積電ADR漲2.37%，表現最佳。日月光ADR跌0.76%，聯電ADR跌 1.05%，中華電信ADR漲0.33%。