桃機群聚感染持續擴大，本土疫情再度陷入緊張，不少人擔心會升三級警戒。台大醫院婦產科醫師施景中表示，國內疫情又升溫，民眾開始搶打疫苗，可以看出大家神經緊繃，但台灣沒辦法再經歷一次三級警戒，餐飲業、旅宿業會關一堆。

施景中11日個人臉書指出，Omicron病毒進入社區，指揮中心宣布擴大第三劑施打對象後，北市8日重啟疫苗預約平台，因搶預約的人太多，系統一度癱瘓。

施景中轉述在美國同學的話說，美國現在每日的確診病例大爆發，染疫比例激增，但死亡率卻不升反降，甚至還有美國著名醫學院教授私下預測，這一波Omicron帶來的流行，有可能終結美國嚴重的疫情。

施景中表示，不管台灣疫情發展如何，大家仍不可掉以輕心，也不要自己嚇自己而亂了陣腳，另外，他也說「台灣沒辦法再經歷一次三級警戒，餐飲業、旅宿業，還有相關產業會關一堆」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「沒錯，所以我們真的要全民一心謹慎防疫」、「我會做最好的準備，面對嚴峻的挑戰，我已經打了第三劑了」、「疫情又爆發，我已經剉的等啊」、「真的，經濟不堪再一次三級警戒」、「希望疫情能夠平緩過來，讓大家都能夠過一個幸福平安的好年」。