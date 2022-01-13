【愛傳媒黃文博專欄】原本在春節前不想發文，讓臉友的眼睛休息一下，但驚聞龐建國先生喟歎「不公不義的台灣」後輕生，憶及高雄市議會議長許崑源先生亦於慨嘆「社會這麼沒有是非」後棄世，二位先生皆因感時傷懷而捨生，孤臣孽子憂國憂民之心，照見青史。對比口蜜腹劍、自私爭逐之輩，以及賣身求榮、首鼠兩端之徒，值此公義沉淪、是非混淆的亂世，能不有感乎？謹以此文，為二位先生悼。

該堅守立場？或投靠主流？

不管什麼流，流行也好，流派也好，主流也好，都帶著一個「流」字。這個流字表明如水之流動，變化多端且與時俱逝，雖有形卻難成型，看似驚濤駭浪，實則混沌渾濁，無法捉摸，更不可倚仗。

所以，光從字面看，所謂主流民意的說法--或說得更明確，所謂無論你持何種立場都應該跟主流民意看齊靠攏的說法，根本胡扯。既然民意如流水，現下的主流民意，如何保證源遠流長？如何確認能讓國家長治久安？又如何能夠取代人的基本價值呢？

民眾個人處世的價值觀，以及執政者治國的價值觀，絕對高於主流民意，一旦曲從民意而輕棄價值，便是民粹！

尤有甚者，執政者傾全力操控媒體與網路，動輒以空優帶風向、洗民意，貨真價實的民意何在？執政者在操作民意之後，再透過媒體與網路呼籲尊重民意，例如重啟核四公投案未過，卻被擴大解釋為民意擁護現行巨量燒天然氣與煤的能源政策。亦即，民眾甘願承擔空汙、碳排放以及未來可預期的高電價，甘願坐等不曉得還要延遲到猴年馬月的2025能源配比。類似此等對民意的過度渲染，因一個遭到封殺的公投案而竄起，本質上仍然是在帶風向罷了，這不是曲解民意，那什麼才是！由此可見，躺在政治操作手術台上的民意，非旦不可盡信，甚至應被高度懷疑。

邇來，國民黨在一大兩小的三場票決戰場連續受挫，針對這個積弱不振百年政黨的批判聲四起，其中最令我聽不入耳的，是要國民黨審時度勢、棄黨義而親主流民意，否則萬劫不復云云。這些自命清流的人士，一方面對民粹期期以為不可，另一方面卻要求國民黨用名為主流民意、實為民粹的偽民意來修改中心思想，矛盾至極。

姑不論清流之士如此建言是否別有居心，他們起碼錯在沒弄清楚「主流」意指當前的洪流，可能來自基層民意，更可能來自網路聲量。洪流流經時，漫山遍野，摧枯拉朽。但洪流終歸短暫現象，聲勢浩大地流過後，在滿目瘡痍的大地，仍然會看見恆常穩定的河道。

美國兩黨固然經歷許多洪流，如南北戰爭、經濟大蕭條、恐怖攻擊，但各自所堅守的基本價值與中心思想始終沒有大幅改變。民主黨堅守現代自由主義，追求社會平等，制定利於中低收入家庭的經濟政策。共和黨堅守古典自由主義，傾向保守，強調自由市場資本主義，制定有利企業與資方的經濟政策。兩黨支持者各異，壁壘分明，競爭激烈，卻不輕易移形換位。共和黨直到2020末美國總統大選後，川普不認輸，煽動民粹，全黨被一人綁架，朝激進支持者的「主流民意」靠攏，嚴重動搖共和黨的基本價值，甚至引發二次內戰的憂慮，正因為傷筋動骨，侵蝕了中心思想，以致於一個分裂的美國可能比一個分裂的中國更早出現。

政黨，除非投機取巧，想攫取一時一刻的眼前利益，否則勢必要靠基本價值吸引支持者，並靠中心思想贏得選戰。簡單說，連盜亦有道，何況政黨。對自己基本價值與中心思想產生疑惑的黨，面對不斷改變流向的所謂主流民意，難道要一直變身？刻意曲從的結果，終究難逃滅頂。

或許有人會說，時尚品牌創造流行趨勢，頻繁改變，也不見滅頂啊！容我來釋疑。時尚界的流行，長則一年一換，短則一季迅變。時尚品牌抓住消費者懼怕掉隊的心理，運用推陳出新的手法，涵養出隨波逐流的忠誠顧客，在週而復始的消費節奏中確保品牌銷售不輟，可以說徹底顛覆了「流」的負面作用，將之乾坤大挪移成一種行銷模式。

話雖如此，但關鍵來了，忠誠顧客之所以對品牌創造的流行趨勢買單，重要原因是肯定該品牌堅守的基本價值，以及欣賞該品牌產製產品的中心思想。欠缺價值與思想的品牌，壓根兒毫無驅動流行的條件。這跟政黨不能隨意朝主流民意看齊是同樣道理。

套用文革時期的流行用語，根據主流民意而修正立場的做為，稱之為風派，意思是隨風擺，西瓜偎大邊。很難想像要一個具有百年悠久歷史的政黨，僅僅因為近十年的執政挫折、持續敗選與民調低迷，而自我放棄，甘當風派。

再說，今日的主流，極可能明日變支流，後天變細流，一週後變下流，一月後變不入流。吾人看待政治的眼光豈可如此淺短？豈可如此欠缺耐性？豈可如此搖擺不定？想當年，可口可樂生產第一年，全年總共只賣出5加侖的原液，就算稀釋後裝瓶，了不起賣出百來瓶而已，可見當時主流民意不接受這暗色的糖漿飲料，那是不是就該停止生產？倘若「朝主流民意看齊」，如今的Big Red安在哉？

40年前，台灣有廠商開始推出源自日本的瓶裝烏龍茶飲，甫上市銷售也不怎麼樣，喝慣熱茶的人不接受涼茶，喝慣碳酸飲料的人又不接受相對寡淡的茶飲，若依照「朝主流民意看齊」的標準，廠商不該堅持行銷推廣啊，也就沒有如今的市占榮景！

無論是可口可樂或瓶裝茶品牌，都堅守了他們相信的基本價值和中心思想，不因一時銷售成敗斷輸贏，不依市場當下喜好而躁動，始獲成功。

一個政黨的耐敗度難道連一瓶可樂或一罐茶飲都不如嗎？這個黨的創建者，不是發起11次革命方才成功的嗎？近5、6年來，輸掉6、7場選戰就按耐不住了嗎？疾風知勁草，板蕩識忠臣，要跳船的，隨他去；想琵琶別抱的，恭送不留；身在曹營心在漢的，終會露出馬腳。這個身負最大反對黨重責的老黨，肯定還會再亂好一陣子，就當打疫苗後的免疫力生成期，挺住，才穩得住。

我有政治傾向，但無黨無派。看著台灣朝向一黨專政與寡頭集權發展，民眾卻滿不在乎，深以為恐。台灣比任何時候都更需要一個受到人民扶助的強力反對黨，把民主從加護病房搶救出來。民眾黨至今單個太陽眾星暗，未成氣候，國民黨若扶不起來，空有型式上民主的台灣，並非不可能淪為第二個北韓。

挺住！是國民黨現在的關鍵字。什麼都可以討論，唯有基本價值與中心思想無可質疑，必須挺住。

無論龐先生說的「不公不義」或許先生說的「沒有是非」，都無法盡數執政當局假民主之名、行獨裁之實的惡性。兩位先生都是有基本價值與中心思想的人，其捨生之舉剛烈，但言辭厚道，尚未能喚醒淆惑於懵懂之人民，又哪能諫勸處心積慮竭澤而漁的執政者！我輩既無指點江山的才幹，又無振聾發聵的份量，唯有寄望反對黨爭氣，挺住，切莫輕信清流之士「效法民進黨」、「擁抱主流民意」等語。

英國名相邱吉爾帶領戰爭內閣，力抗四面議和聲浪，力扛八方軍事壓力，挺住了！他卸任後，應邀赴劍橋大學演說關於「成功的要訣」。

邱相發表了一場極短卻極精采的演說，道破堅守一生的中心思想。他只說了下面三句話就轉身下台：

“Firstnever give up.

Secondnever never give up.

Thirdnever never never give up.”

渾渾濁世，我們只有挺住的義務，沒有放棄的權利。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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