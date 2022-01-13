航運三雄長榮、萬海及陽明12月營收接連開出，但股價並未受到激勵，其中長榮連跌3天累積跌幅超過8.7%，昨（12日）收在128.5元。即使如此，有本土法人仍看好長榮的獲利表現，喊出目標價358元，此事引起網友們熱議，許多人認為目標價太遙遠，甚至有內行人狠虧，只要看到「法人」兩字出現，後面幾天股價都不太樂觀，「看到法人出來講，就知道慘了。」

本土法人認為，長榮今年上半年的獲利將優於去年同期，加上大陸與東南亞復工推升貨物量、美西碼頭工人換約，使零售商可望於上半年補貨及長榮今年運力大增的因素下，將長榮目標價訂為358元。

然而長榮上周五（7日）公布自結營收後，本周前三個交易日都出現跌勢，累積跌幅達8.78%，昨收在128.5元，由於目前長榮股價距離目標價358元還有一段距離，此事也造成《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人狠虧，目標價太不切實際。

網友表示，「358幣別是日元嗎」、「158都抖抖的，還358」、「158都到不了」、「每天喊300越喊越低是怎樣？」、「158都上不了還358」、「目標價都亂喊就對了」、「128>358哇靠還有一倍以上，我賣房子歐印。」

此外，有內行人從過去經驗發現，只要看到「法人」出來喊話，後面很容易遇到賣壓，「看到法人出來講，就知道慘了」、「看到法人反著做就對了」、「這跟台積寫1000，同樣手法」、「見報利多文，通常隔天沒好事」、「航運只要有新聞，不管利多利空都是跌」、「笑死，法人都這樣嗎，自己不拉在那邊喊。」