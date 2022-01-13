全台灣都在看似乎止不住的桃園疫情，深怕去年三級警戒噩夢重演。不過一名旅居荷蘭的台灣網友，就毫不避諱地PO文發問，他認為確診Omicron「就跟感冒一樣」，台灣人為什麼怕成這個樣子？引起網友熱烈討論。

原PO以荷蘭為例，新冠疫苗接種率雖高 但每天確診人數動輒破萬，隔壁的法國一天20萬人染疫，「重點是兩國之間仍互相往來，也沒篩檢；在荷蘭，路上行人都沒戴口罩，大家還不是活得好好的，只要不是重症死掉就好」。

原PO表示，他周遭3名朋友確診，在家休息、多喝水，根本沒去醫院，14天後快篩沒事就繼續上班了。他強調，朋友的味覺未喪失，慢跑也沒比較喘，代表肺部應該沒什麼影響，「現在就是共存啦！不可能清零」。

網友正反意見兩極，認同的大有人在，「同意，但台灣政府好像很害怕確診」、「一開始想維持清零神話，現在遇到更強的變種，註定這下場」、「台灣老闆不能接受員工在家躺14天，還要付薪水」、「我也覺得清零沒意義，流感更嚴重怎麼不封」。

反對者質疑原PO不負責任，畢竟染疫就是有風險，「萬一有人確診死掉，你要負責嗎」、「台灣能解封，恢復正常生活，就是靠清零」、「與病毒共存，結果有症狀的人更多，會壓垮醫療資源」、「疫情這麼嚴重就是歐美這些人害的，還敢在那邊嘴」。