桃機群聚再擴大，居服員（案17472）4日到訪的桃園中壢區聯邦銀行健行分行，桃園市長鄭文燦12日說除了昨宣布的12名行員確診，凌晨又增加1行員和1家屬，總計14人確診，另59位家屬和17名陰性行員全送集中檢疫所。

疫情指揮中心昨日公布4例本土，其中3名為聯邦銀行行員，鄭文燦今早召開防疫專案會議表示，聯邦銀行健行分行群聚感染事件，傳播鏈源頭為1月9日確診的居服員，曾於1月4日至該分行開戶，因此按照規定分行行員都須自主健康管理，其中1名行員在自主健康管理期間，做快篩結果為陽性，衛生局進一步安排採檢。

鄭文燦指出，第一輪先安排3位有相關症狀的行員進行採檢，結果3人都確診，為昨日疫情指揮中心公布的3例本土，接著再擴大到其他人員，包括警衛及清潔員等，一共30人安排採檢，又增加9人確診，指揮中心昨日深夜也緊急發布新聞稿，確診行員分別為2例男性、7例女性，Ct值介於18.2至26.5之間。

鄭文燦說，因深夜持續擴大採檢中，其中有1位行員是在指揮中心新聞稿宣布後驗出陽性確診，另外有1名匡列的家人也染疫，算同一起群聚感染，目前共13名行員、1家人確診，總計14人染疫。