星展銀行台北分行與佳世達(2352)簽署2年期3千萬美元（約為新台幣8億3千萬元）「永續連結貸款」，此為星展簽署的第7件永續連結貸款案。

此次星展銀行台北分行與佳世達科技簽署的永續連結貸款，協助電子產品製造起家的佳世達科技，將永續納入企業整體之業務發展策略。佳世達科技近年透過併購不同產業的隱形冠軍，至今已整合數十家企業，橫跨多個產業領域，包括顯示器、投影機等資通訊產品、醫療服務與醫療設備耗材、智能解決方案與5G網路通訊等多元事業布局。星展銀行台北分行將在貸款期間內，追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。佳世達科技旗下各子公司，除將共享集團資源、發揮專業分工外，也將朝向集團訂定之永續願景而努力，如降低溫室氣體排放量、用電、用水、廢棄物回收再利用及公司治理評鑑等。

佳世達合併營收連續四年創下歷史新高，大艦隊成員持續發展，公司運用集團整體供應鏈加乘之永續效應，不僅強化子公司永續表現、提升ESG管理績效，也擴大社會影響力、創造企業長期價值。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續議題為星展集團重要的策略目標，期許自己成為「負責任的銀行」推動綠色創新，近年在我們不斷倡導下，永續已經逐漸融入台資企業經營方針之中，以更友善方式降低企業經營對環境的衝擊，以平衡經濟發展與環境保護，星展樂見更多的企業建立永續發展意識，加入響應綠色融資行列。