王力宏和李靚蕾的離婚風波持續延燒，隨著男方隔離出關，李靚蕾再度出槌發文，控訴王力宏帶3名陌生男子硬闖住處吾疆，然而李靚蕾一開始聲稱已經報案，卻被證實僅是向警方諮詢，隨後雖然真的派管家前往備案，卻讓外界不解為何不直接提告，對此，有網友分析李靚蕾的三種心態。

由於「備案」只是向警方申訴，如果內容無涉及刑事案件或不提刑事告訴，警方就只需要記錄下來，不需要有進一步行動，「報案」則是當事人提出告訴，警方就要製作提告筆錄，並啟動案件偵查程序，因為網友推測，李靚蕾只是希望「我有告訴警察」的動作可以起到威嚇作用。

李靚蕾反覆不一的行為引發大陸網友熱議，大家紛紛猜測李靚蕾還留最後底線的原因，有網友認為李靚蕾很可能內心還抱有一點希望，希望王力宏能回頭是岸，另一方面則是因為王力宏開出的條件—房子、金錢還沒到手，因此不能輕舉妄動，還有人坦言李靚蕾沒有娘家撐腰，只能孤軍奮戰，因此凡事都要三思。

儘管微博上的網友大多轉向王力宏，還是有不少人心疼李靚蕾的遭遇，坦言可以理解她的做法，畢竟當下遇到一定會很無助，然而也有網友忍無可忍，認為歹戲拖棚，直言李靚蕾不乾不脆，趕快提告王力宏，快刀斬亂麻才是保護自己最好的選擇。