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長這樣到底是什麼樣的感覺？在 IG、小紅書上都擁有逾 40 萬人追蹤的 20 歲正妹「Susan 蘇」，有著一臉近似混血兒的精緻五官，但事實上，她其實是來自上海的 100% 中國人，先前也曾公開上傳童年照片，證明自己是從小一路美到大的「母胎美女」呢！

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幾乎從未 po 過性感照的 Susan 蘇，日前卻驚喜曬出一組躺在床上的自拍照，只見她身穿白色 T-Shirt，胸前的扣子也微微鬆開，讓她當場露出一對「白皙北半球」，搭配 360 度無死角的完美臉蛋，突如其來的養眼福利也讓網友看得措手不及，猛讚她：「原來身材這麼好」、「之前都包太緊了 XD」、「要轉型了嗎」、「是怎麼做到四肢瘦瘦、胸又有肉的呀」

而 Susan 蘇也謙虛地表示，其實一切都只是拍照角度問題，才讓她顯得更加「豐滿有料」啦！

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來自上海的 Susan，父母都是道地的中國人，顏值也都超級高！完美遺傳到爸媽的優質基因，那一臉神仙長相更被網友喻為「被上帝親吻過的臉蛋」，也被大讚神似新疆女神「迪麗熱巴」和藝人 Angelababy，但她則自認比較像日本千年一遇美少女「橋本環奈」，那大家覺得呢？

▼最右邊為 Susan 蘇

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前陣子，她也在 IG 上公開了自己洗澡後的「素顏模樣」，只見她頭髮微濕，將毛巾包住頭部，面對鏡頭大方地露出整張正臉，脂粉未施的她，模樣相當清純，看得出膚況很不錯。貼文曝光後也立刻吸引超過 2.5 萬人按讚，看來都是對她的神級素顏感到驚喜吧！

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2001 年出生的 Susan，就讀於紐約 Parsons School of Design，不只人長得漂亮，還擁有素描、小提琴和鋼琴等才華，懂藝術又玩樂器，難怪無時無刻都散發著出眾的氣質。

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目前很認真在經營小紅書的她，經常分享生活 Vlog、保養美妝穿搭技巧和各種工作花絮，溫柔沈穩的嗓音和超級甜美的笑容，都讓人更加深陷於她的魅力之中。隨著人氣升高，她也開始受邀參加各種品牌開幕、宣傳活動，雖然不知道她之後是否會想進演藝圈，但相信不管她未來決定從事擅長的藝術還是其他工作，只要可以繼續看到她的美顏，粉絲們也就心滿意足啦！

●Susan 的 IG

●Susan 的 YouTube