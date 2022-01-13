台股加權指數13日開在18356.21點，呈現小跌，台積電（2330）將於下午舉行法說會，股價開在658元，較前一日小跌2元，但台積電大聯盟包括帆宣（6196）、信紘科（6669）等，則有買單拉抬、股價走揚，持續有資金押寶法說會行情，大盤由黑翻紅，走勢震盪。

雖然新公布的消費者物價增幅創將近40年新高、卻大致符合經濟學家原本預估，這緩解市場擔憂聯準會（Fed 恐會更加積極緊縮貨幣政策的疑慮，美國四大指數也全面走揚。

道瓊工業平均指數1月12日終場上漲0.11％（38.3點）、收36290.32點。那斯達克指數上漲0.23％（34.94點）、收15188.39點。費城半導體指數上漲0.66％（25.76點）、收3901.21點。

統一投顧指出，台股回測月線支撐後，連續三日收紅K，重回各期均線之上，顯示低檔買盤強勁，整體中多格局未變。

考量聯準會主席聽證會上釋出「軟性鷹派」的說法，加上最近五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100％，且大立光、台積電法說登場，將捎來正面消息。

此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，整體經濟基本面展望樂觀，維持偏多操作建議。可布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股及壽險金控股等類股。