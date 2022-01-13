為了因應空氣污染多元複雜的特性，環保署除了執行「空氣污染防制方案（109-112年）」外，針對總量管制制度，13日也延續110年修正的削減量差額交易辦法，再預告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣辦法」草案，完善總量管制制度。

因為空污來源與成因複雜，在各種空氣污染管制策略中，沒有一種策略是萬靈丹，而總量管制是一種先限制整體污染量不增加，再透過經濟誘因促使管制區內的產業進行污染減量或產業轉型的策略，雖然這種策略在減量效果上不高，但它的經濟誘因能讓業者更多元的去思考該怎麼做。因此為了讓總量管制運作順遂，這次預告推出「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」草案，規範重點包含拍賣公告內容，以及投開標作業方式等，同時也跟110年推出的交易辦法相互銜接，使各級主管機關在持有額度釋出上有一致性的作法，也讓有意在總量管制區發展的產業多了一種取得削減量差額的管道。

環保署補充，政府針對空氣污染近年來已推出如「排放標準加嚴」、「移動污染源管制」與「國營事業污染減量盤點」等多種政策，目前更加上了各地方政府因地制宜訂定的「空氣污染防制計畫」，後續中央與地方將據以合作推動各種空品改善措施，共同降低污染排放並改善空品。