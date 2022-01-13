台南首個大型Outlet終於即將在2月底登場，三井不動產集團就宣布MITSUI OUTLET PARK台南歷時約2年的工程已接近尾聲，預計2月中起展開試營運、2月25日正式開幕，以「Gateway Park Tainan」作為整個園區的設計概念，希望為第一次來到台南的旅客，體驗台南古都優美人文風景的讚嘆與雀躍心情，同時台南的熟客亦能再次感受古都風情的魅力。

MITSUI OUTLET PARK台南將帶來多個首進駐南部展店的國際品牌。（MITSUI OUTLET PARK提供）

而在品牌上也集結了多個跨世代人氣品牌，像COACH、POLO RALPH LAUREN、ALL SAINTS等輕奢與精品品牌，還有南部首度展店的Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY等，至於日本品牌也有首次前進南台灣展店的BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH，以及南台灣OUTLET首店的.st ドットエスティ等日本品牌，還有來自西班牙、全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」，也在台灣OUTLET初次展店，以滿足消費者目前仍無法出國的購物需求。

MITSUI OUTLET PARK台南同時也帶來了約47個主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等品牌進駐。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK台南同時也帶來了約47個主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等品牌進駐，當中就有主題餐廳有全台灣知名的台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」、台南當地港式茶點「聚豐樓」等在地名店，還有首次進軍台灣道地日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等日系排隊美食，務求打造高鐵旅客到達台南後的第一個必到地標。