31歲南韓男星崔鍾訓（최종훈）曾是FTIsland隊長，因捲入鄭俊英桃色風波，被查出2016年集體強暴酒醉的女性、散播受害者的不雅照到老司機群組，2019年遭判刑2年6個月定讞。去年11月出獄的崔鍾訓，最近被媒體拍到上教堂做禮拜，護兒心切的崔母出面推開記者，甚至怒嗆：「你會被上天教訓」，引起熱議。

根據韓媒《THE FACT》報導，崔鍾訓出獄2個月後，9日跟著媽媽一起上首爾江東區的某教會，透過宗教尋求心靈的慰藉；少了衣著打扮的他，留著一頭中長髮，配戴口罩和眼鏡，已失去昔日的星味，仍被眼尖的記者循線發現，上前詢問：「出獄2個月，最近還好嗎？」、「從團體退出後，有計畫復出演藝圈嗎？」

崔鍾訓一時驚慌失措，反問記者：「為什麼要這樣做？」無正面回應復出一事，記者再繼續追問：「什麼原因讓你開始進教會？」崔鍾訓感到不耐煩，問記者怎麼會知道自己的行蹤：「是教會的人把我的事情說出去，說我在這裡聚會嗎？」還稱自己有「不好的創傷」，並不滿記者拿錄音、攝影器材貼近，連忙呼喊身邊的媽媽過來助陣。

崔母看到記者盤問兒子，趕緊大步上前推開攝影鏡頭，怒罵記者：「為什麼要問這個，走開！這又不是甚麼大不了的事，為甚麼要這樣對我兒子，他真的很委屈，你這樣會被上天懲罰！」

這段影片曝光後，許多網友看了都很火大，留言酸崔鍾訓：「受害者才會有一輩子的創傷吧」、「看來母子都沒有反省」、「你幾歲了？還叫媽媽出來」、「看到他大喊媽媽覺得不可思議」等，以及建議他：「與其用這種態度，不如為自己的過錯悔改並承擔責任，讓大家都知道你變了」，不過，也有網友留言護航：「他已經受到懲罰也出獄了，有必要這樣嗎？」掀起廣大的討論度。

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